حماس توضح حقيقة أنباء متداولة بشأن أسماء مرشحة ضمن قائمتها في الانتخابات

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رام الله - دنيا الوطن

أصدر القيادي في حركة حماس عبد الحكيم حنيني، مساء الثلاثاء، تصريحًا صحفيًا نفى من خلاله صحة ما يتم تداوله من أسماء عبر شبكات التواصل الاجتماعي مرشحة ضمن قائمة الحركة في الانتخابات التشريعية المقبلة.



وقال حنيني، وفق ما نقل الموقع الرسمي لحركة حماس: "نؤكد على أن الاسماء المعتمدة في أطر الحركة ستكون ضمن القائمة الرسمية، والتي سيتم تسليمها للجنة الانتخابات"، مضيفًا: "ونؤكد على أن التسريبات ونشر الإشاعات ستفشل في خلق البلبلة والتشويش، فكل أبناء حماس يقفون خلف قيادتهم في اختيارها الذي يسير وفق معايير دقيقة".



ودعا حنيني كافة وسائل الإعلام ونشطاء شبكات التواصل لمراعاة الدقة وأخذ الاخبار من مصادرها المعروفة، وتجنب الوقوع في نقل الاشاعات التي يقف خلفها جهات تهدف للتشويش على مسار الانتخابات، على حد تعبيره.