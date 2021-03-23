دولي

نسبة التصويت في انتخابات (كنيست) الإسرائيلي الأكثر انخفاضًا منذ انتخابات 2009

نسبة التصويت في انتخابات (كنيست) الإسرائيلي الأكثر انخفاضًا منذ انتخابات 2009
رام الله - دنيا الوطن
وصلت نسبة التصويت في انتخابات (كنيست) الإسرائيلي الـ 24، إلى 51.5%، حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، بحسب لجنة الانتخابات الإسرائيلية.

وأظهرت الأرقام الصادرة عن اللجنة، انخفاضاً وصل إلى 4.8% عن الانتخابات الماضية قبل عامين، وبشكل هو الأقل منذ انتخابات عام 2009.

وأشارت القناة 12، إلى أن الأرقام، تتغير من فترة لأخرى، ويتوقع خلال الساعة المقبلة ازدياد نسبة التصويت.


كما شهدت نسبة التصويت انخفاضاً جداً في أوساط فلسطينيي الداخل، مقارنة بالجولات السابقة.

وبدأ مئات الآلاف من الناخبين الإسرائيليين، صباح اليوم، التوجه إلى صناديق الاقتراع؛ للإدلاء بأصواتهم في انتخابات (كنيست) الـ 24، وهي الرابعة خلال أقل من عامين.

ويبلغ عدد أصحاب حق الاقتراع حالياً 6,578,084 ناخباً، فيما يقيم بالخارج نحو 600 ألف من أصحاب حق الاقتراع.

وحسب قناة (كان) تم فتح صناديق الاقتراع الساعة السابعة صباحاً، وستغلق عند الساعة العاشرة مساء.

وأوضحت، أن عدد صناديق الاقتراع، يبلغ 13936 صندوقاً.

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