قاسم: دخول "محمد الخضري" مرحلة الخطر في السجون السعودية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قالت حركة (حماس)، إن تدهوراً كبيراً، طرأ على الحالة الصحية، لممثلها السابق في السعودية، والمعتقل هناك، محمد الخضري، وبات في "حالة خطرة".



وقال حازم قاسم، المتحدث باسم الحركة، إن الخضري (83 عاماً) "يعاني من أوضاع صحية صعبة، داخل السجون السعودية، ودخل مرحلة الخطر".



ولفت إلى أن "الخضري يعاني بالأصل من أمراض مزمنة، وهو كبير في السن، والأوضاع المعيشية داخل السجون، فاقمت من وضعه الصحي".



وأوضح أن الخضري معتقل بدون "أي تهمة، ودون ارتكاب أي جرم"، مشدداً على أن "كل ما فعله الخضري، هو دعم القضية الفلسطينية، ونضال الشعب المشروع ضد الاحتلال".



ودعا الناطق باسم (حماس)، السلطات السعودية إلى ضرورة "الإفراج الفوري عن الخضري، وكافة المعتقلين".