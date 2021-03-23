شاهد: لحظة إخلاء نتنياهو من مطعم بعسقلان عقب إطلاق صاروخ من غزة

رام الله - دنيا الوطنذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن حراس الأمن، أخرجوا رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو من إحدى القاعات في مدينة بئر السبع، مساء الثلاثاء، بعد سقوط صاروخ، أطلق من قطاع غزة، تجاه منطقة مفتوحة في المستوطنة.وقالت الصحفية الإسرائيلية، جيلي كوهين: "إن اطلاق الصاروخ من قطاع غزة تجاه بئر السبع، جاء بعد أن زار نتنياهو المدينة، وكان يبث لايف، يذكرني الأمر بحادثة أسدود عام 2019" عندما هرب نتنياهو من المنصة، بعد إطلاق حركة الجهاد الإسلامي بأوامر من قائد سرايا القدس، بهاء أبو العطا، صاروخاً محلي الصنع.ومن جهته، نشر نفتالي بينت، تغريدة عبر حسابه بموقع (تويتر): "نتنياهو ضعيف أمام حماس، وأتمنى أن يحارب نتنياهو حماس بالطريقة التي حاربني بها، حماس تضحك على ضعف نتنياهو".