بعد إطلاق صاروخ من غزة.. غانتس يُجري مشاورات أمنية مع قادة الجيش الإسرائيلي

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رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (معاريف)، مساء الثلاثاء: إنه في أعقاب إطلاق صاروخ من قطاع غزة على بئر السبع، أجرى وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس مشاورات أمنية، مع قادة الجيش.



وذكرت قناة (كان) أن غانتس، أوقف حملته الانتخابية، ويجري حاليًا مشاورات أمنية.



وأطلق مساء اليوم، صاروخ من قطاع غزة، باتجاه غلاف غزة، وقال إنه تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية واحدة من قطاع غزة باتجاه "غلاف غزة".



وأشار إلى أنه تم تفعيل صافرات الإنذار في منطقة مفتوحة فقط.