شؤون فلسطينية

إطلاق قذيفة صاروخية من القطاع باتجاه غلاف غزة

إطلاق قذيفة صاروخية من القطاع باتجاه غلاف غزة
رام الله - دنيا الوطن
زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، أنه تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية واحدة من قطاع غزة باتجاه "غلاف غزة".

وأشار إلى أنه تم تفعيل صافرات الإنذار في منطقة مفتوحة فقط.

بدوره، قال مراسل القناة 13، ألون بن دافيد: إن الصاروخ الذي أطلق من غزة سقط في منطقة مفتوحة في "بئر السبع".

فيما ذكر الصحفي الإسرائيلي، يوسي يهوشع أنه "كان اتجاه الصاروخ إلى بئر السبع وسقط قرب حتسريم، لكن بيان الجيش كما لو أن الصاروخ سقط على السياج في غزة".

بينما اعتبر الصحفي يوآف زيتون، أن إطلاق الصاروخ متوسط ​​المدى نحو منطقة بئر السبع هو  حدث غير عادي في وقت ليس من قبيل الصدفة.

وقال المراسل ألموغ بوكير: إن إطلاق الصاروخ على بئر السبع تزامن مع زيارة نتنياهو للمدينة، حيث بعد وقت قصير أخرجه حراس الأمن من المدينة.

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