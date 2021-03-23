"فرض الإغلاق الليلي".. داخلية غزة تُعلن إجراءات جديدة لمواجهة تطورات (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الداخلية بغزة، مساء اليوم الثلاثاء، عن إجراءات جديدة لمواجهة تطورات الحالة الوبائية لفيروس (كورونا) في القطاع.



وأكدت داخلية غزة، أنه سيتم فرض الإغلاق الليلي عند الساعة 9:00 مساء اعتباراً من يوم السبت المقبل 27 آذار/ مارس 2021، ومنع إقامة بيوت العزاء وحفلات الأفراح في الشوارع اعتباراً من تاريخه.



وذكرت أنه سيتم اقتصار عدد الحضور في صالات الأفراح على 100 شخص فقط، وفي حال عدد الالتزام سيتم اتخاذ إجراءات فورية بإغلاق الصالات، وكذلك منع التجمعات في الأماكن العامة والمتنزهات.



وأعلنت داخلية غزة عن تكثيف المتابعة الميدانية من قبل الشرطة ومباحث كورونا لكافة المنشآت التي تقدم الخدمة للمواطنين، وكذلك العمل على زيادة الإجراءات في ضبط الأسواق الشعبية، وتحقيق التباعد، واتخاذ كافة إجراءات السلامة.



وأهابت الداخلية بالمواطنين لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الشخصية، وارتداء الكمامة؛ حرصاً على السلامة العامة.