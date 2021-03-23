وزير الحكم المحلي يصل غزة غداً في زيارة تستغرق يومين

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خاص لدنيا الوطن

يصل وزير الحكم المحلي المهندس مجدي الصالح إلى قطاع غزة غداً عبر معبر بيت حانون/ إيرز.



وبحسب مصادر لـ "دنيا الوطن"، فإن الزيارة ستستغرق يومين، يتفقد خلالها الصالح مشاريع مولتها ونفذتها الوزارة.



وكان الوزير قد أعلن تأجيل زيارته المقررة لغزة قبل 10 أيام، دون ذكر أي أسباب.