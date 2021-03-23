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الأردن يواصل تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

الأردن يواصل تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
واصل الأردن اليوم الثلاثاء، تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).

يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 9003 حالات إصابة جديدة بالفيروس، خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (553,727) حالة.

وسجّلت 92 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (6077) حالة، فيما بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (19.7%)، مقارنة مع (20.18%) يوم أمس.

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