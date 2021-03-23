القدس: الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان في بلدة سلوان

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، ثلاثة شبان من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، بعد الاعتداء عليهم بالضرب.



وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت حي بئر أيوب في سلوان، وأوقفت المركبات ودققت في هويات راكبيها، واعتقلت الشبان: خضر عودة، ومحمد عودة، ومحمود عبد عودة، بعد أن اخضعتهم للضرب والتفتيش الجسدي.