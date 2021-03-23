الاحتلال يغلق مداخل عدة قرى شمال غرب رام الله

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رام الله - دنيا الوطن

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، مداخل عدة قرى وبلدات شمال غرب رام الله.



وذكرت مصادر محلية، أن الاحتلال أغلق مداخل قرى وبلدات النبي صالح، وبيت ريما، ودير غسانة، وكفرعين، وقراوة بني زيد، ودير نظام، ودير أبو مشعل، وعابود.



وأشارت المصادر إلى أن الاحتلال منع مركبات المواطنين من الدخول أو الخروج، ما تسبب باكتظاظ عشرات المركبات أمام المداخل المغلقة.



ولفتت إلى أن مواجهات اندلعت في دير أبو مشغل، حيث أطلق الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع اتجاه المواطنين.



وأغلق الاحتلال المداخل المذكورة خلال فترات متقطعة منذ أكثر من اسبوعين ولعدة ساعات.