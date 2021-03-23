شؤون فلسطينية

حماس: المنافسة بالانتخابات الإسرائيلية داخل معسكر اليمين بين المتطرفين والأشد تطرفاً

حماس: المنافسة بالانتخابات الإسرائيلية داخل معسكر اليمين بين المتطرفين والأشد تطرفاً
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الثلاثاء، إن ‏"المنافسة في الانتخابات الصهيونية هي داخل معسكر اليمين، بين المتطرفين والأشد تطرفاً".

وأضافت في تصريح على لسان المتحدث باسمها، حازم قاسم، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأن  "الأمر منوط بنا كقوى فلسطينية وطنية بتوحيد الموقف وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني للسلطة والمنظمة على قاعدة التعددية كخطوة لازمة لصياغة استراتيجية نضال موحدة لمواجهة التحديات التي تمر بقضيتنا".

وافتتحت صباح اليوم، مراكز الاقتراع أمام الناخبين في إسرائيل؛ للإدلاء بأصواتهم في انتخابات (كنيست 24)، حيث تستمر عملية التصويت حتى العاشرة ليلاً. 

وتعد هذه الانتخابات، هي الرابعة في إسرائيل، خلال عامين.

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