دولي

الانتخابات الإسرائيلية: نتنياهو يصدر تعليمات لأعضاء حزب (ليكود) بالنزول الآن لمناطق الجنوب

الانتخابات الإسرائيلية: نتنياهو يصدر تعليمات لأعضاء حزب (ليكود) بالنزول الآن لمناطق الجنوب
نتنياهو وزوجته سارة
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إنه يرى إقبالاً ضعيفاً في الجنوب.

وأضاف عبر مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر): بأنه يتوجب على أعضاء (ليكود)، الذهاب إلى صناديق الاقتراع الآن.

وقال: "نحتاج مقعدين آخرين ونفوز ونشكل حكومة يمينية قوية".

ووفق موقع (القناة السابعة)، فإن نتنياهو أصدر تعليمات لأعضاء حزب (ليكود) بالنزول الآن إلى مناطق الجنوب، لحشد الجمهور ورفع نسبة التصويت لصالح (ليكود).

وبلغت نسبة التصويت لانتخابات (كنيست) حتى الساعة 16:00 بلغت 42.3% بانخفاض 4.7% عن الانتخابات السابقة.

وتحقق الشرطة في عشرات الشكاوى بوقوع حوادث تحوم حولها شبهات بمحاولة المساس بنزاهة لانتخابات وتشويش سير العملية الانتخابية. 

وجرى اعتقال سبعة اشخاص على ذمة التحقيق.

وافتتحت صباح اليوم، مراكز الاقتراع أمام الناخبين في إسرائيل؛ للإدلاء بأصواتهم في انتخابات (كنيست 24)، حيث تستمر عملية التصويت حتى العاشرة ليلاً. 

وتعد هذه الانتخابات، هي الرابعة في إسرائيل، خلال عامين.

وفي التجمعات السكانية الصغيرة، ستفتح مراكز الاقتراع أبوابها بعد ساعة واحدة، وتغلق في الثامنة مساء.

وتخوض الانتخابات 39 قائمة، ويبلغ أصحاب حق التصويت ستة ملايين 578 ألفاً، و84. 

وتشير بيانات دائرة الإحصاء المركزية، إلى أن نسبة اليهود ممن يحق لهم التصويت 78%، والعرب 17%.

ويصل عدد مراكز الاقتراع الموزعة في أنحاء إسرائيل إلى 16 ألفاً و685، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

وتفيد (مكان) بأن أصحاب حق الاقتراع في التجمعات السكانية البدوية في النقب، يقارب 135 ألفاً.

وقالت مصادر في لجنة الانتخابات المركزية، إنها تواجه حملة ضد مصداقيتها لم تشهدها من قبل، معربة عن خشيتها من محاولة التشكيك في نزاهة نتائج الانتخابات.

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