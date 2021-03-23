الانتخابات الإسرائيلية: نتنياهو يصدر تعليمات لأعضاء حزب (ليكود) بالنزول الآن لمناطق الجنوب

وجرى اعتقال سبعة اشخاص على ذمة التحقيق.



وافتتحت صباح اليوم، مراكز الاقتراع أمام الناخبين في إسرائيل؛ للإدلاء بأصواتهم في انتخابات (كنيست 24)، حيث تستمر عملية التصويت حتى العاشرة ليلاً.





وتعد هذه الانتخابات، هي الرابعة في إسرائيل، خلال عامين.





وفي التجمعات السكانية الصغيرة، ستفتح مراكز الاقتراع أبوابها بعد ساعة واحدة، وتغلق في الثامنة مساء.





وتخوض الانتخابات 39 قائمة، ويبلغ أصحاب حق التصويت ستة ملايين 578 ألفاً، و84.





وتشير بيانات دائرة الإحصاء المركزية، إلى أن نسبة اليهود ممن يحق لهم التصويت 78%، والعرب 17%.





ويصل عدد مراكز الاقتراع الموزعة في أنحاء إسرائيل إلى 16 ألفاً و685، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).





وتفيد (مكان) بأن أصحاب حق الاقتراع في التجمعات السكانية البدوية في النقب، يقارب 135 ألفاً.



