الاقتصاد" بغزة: بدأنا بتنفيذ خطتنا "الرمضانية" استعداداً لاستقبال الشهر الكريم





وأضاف فى تصريحات خاصة لإذاعة (الأقصى)، بأن التجار فى قطاع غزة، بدأوا بإدخال السلع الرمضانية عبر المعابر ووضعها في مخازنهم، بالإضافة إلى ما يتم إنتاجه محلياً استعداداً لاستقبال الشهر الكريم.



وشدد أبو موسى على أن هناك تنفيذاً لجولات تفتيشية ضمن الخطة الرمضانية على مخازن التجار وسحب عينات من كافة البضائع المستوردة والمصنعة محلياً في قطاع غزة لمطابقتها للمواصفات الفلسطينية والتأكد من سلامتها وطرحها في الأسواق.



وأكد الناطق باسم وزارة الاقتصاد، بغزة، بأنه سيتم تكثيف أعمال الرقابة على منتجات الألبان والأجبان والمعلبات والمثلجات بمختلفها والفواكه المجففة مثل التمور للتأكد من صلاحيتها وجودتها.



وقال: خلال أيام شهر مضان سيتم متابعة جميع المحال التجارية والأسواق من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثالثة عصراً بشكل يومي ودوري من قبل مباحث التموين.



وتابع أبو موسى: بأن ارتفاع أسعار زيت الطهي هو من شركات الانتاج نتيجة الغلاء العالمي بسبب جائحة (كورونا)، والوزارة تتابع مع التجار الذين يجلبون السلع إلى القطاع للاطلاع على فواتير البضاعة لمنع أي تلاعب بالأسعار.



رام الله - دنيا الوطنقال عبد الفتاح أبو موسى، مدير عام الإدارة العامة لحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد الوطني، بغزة، إن الوزارة بدأت تنفيذ خطتها "الرمضانية" استعداداً لاستقبال شهر رمضان المبارك بهدف ضمان وسلامة ما يتم عرضه في الأسواق والمحلات التجارية من بضائع وسلع ضمن مواصفات فلسطينية ومعايير جيدة.