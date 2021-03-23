نابلس: السجن سبع سنوات ونصف لمدان بتهمة حيازة وبيع مواد مخدرة

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أدانت محكمة بداية نابلس برئاسة القاضي أمجد عرفات، وعضوية القاضي عبد المالك سمودي، والقاضي محمد جرادات، المتهم (ف،ع) بتهمة حيازة وبيع مواد مخدرة بقصد الاتجار وحكمت عليه السجن لمدة سبع سنوات ونصف وغرامة مالية 7500 دينار أردني.



وكانت المحكمة أدانت المتهم بالسجن لمدة 15 عاماً وغرامة 15 ألف دينار أردني، والحبس لمدة ستة أشهر وغرامة مالية ألف دينار أردني عن جرم زرع مواد مخدرة بقصد التعاطي ودمج العقوبات وتنفيذ العقوبة الأشد وهي الحبس لمدة (15 عاماً) وغرامة 15 ألف دينار أردني، ولكن لكون المدان شاباً في مقتبل عمره ومعيل لأسرة وإبداء الندم تقرر تخفيض العقوبة لـ7 سنوات ونصف.



جاء الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة أمجد سرميطي، بعد أن قامت نيابة نابلس بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً على أثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة نابلس.