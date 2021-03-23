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رئيس المجلس الرئاسي الليبي يتوجه إلى باريس بأول زيارة خارجية منذ انتخابه

رئيس المجلس الرئاسي الليبي يتوجه إلى باريس بأول زيارة خارجية منذ انتخابه
محمد المنفي
رام الله - دنيا الوطن
توجه رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الفرنسية، باريس، في أول زيارة خارجية منذ انتخابه في 5 شباط/فبراير الماضي، حسبما أفاد مصدر بالمجلس للأناضول.

وأضاف مصدر فضل عدم ذكر اسمه، أن المجلس "كان تلقى دعوة رسمية من قصر الإليزيه (لم يحدد متى) لزيارة باريس".

وأردف أن "المنفي ونائبه موسى الكوني الذي يرافقه في الزيارة سيعقدان اجتماعا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون"، وفق ما نقلت وكالة أنباء (أناضول).

ولم يتم الإعلان رسمياً من قبل المجلس الرئاسي عن زيارة المنفي والكوني إلى باريس ومدتها.

وفي 5 شباط/فبراير الماضي، انتخب ملتقى الحوار السياسي، برعاية الأمم المتحدة، سلطة تنفيذية موحدة، تضم حكومة برئاسة الدبيبة ومجلسا رئاسيا برئاسة المنفي، لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية مقررة في 24 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

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