دولي

بعد مفاوضات ماراثونية.. ألمانيا تقرر الإغلاق شبه التام بمناسبة عيد الفصح

بعد مفاوضات ماراثونية.. ألمانيا تقرر الإغلاق شبه التام بمناسبة عيد الفصح
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
بعد محادثات لأكثر من 12 ساعة إلى غاية فجر اليوم، اتفقت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، ورؤساء الولايات الألمانية الـ 16 على تمديد إجراءات العزل العام حتى 18 نيسان/إيريل المقبل، ستتخللها فترة إغلاق تام أثناء عطلة عيد القيامة في محاولة للسيطرة على موجة ثالثة من جائحة (كوفيد-19).

وفي محادثات شبهها رئيس ولاية بافاريا ماركوس زودر،  بـ "الولادة العسيرة"، كانت ميركل تدفع نحو اتخاذ موقف أكثر صرامة لمكافحة الوباء فعدلت عن خطط متفق عليها هذا الشهر لإعادة فتح الاقتصاد تدريجياً، وذلك بعد ارتفاع حاد في معدل الإصابات بفيروس (كورونا).

وقالت ميركل خلال مؤتمر صحفي: "نحن ببساطة نواجه الآن جائحة جديدة. السلالة البريطانية المتحورة أصبحت سائدة". وأضافت بالقول: "بشكل أساسي، نواجه فيروساً جديداً من نفس النوع لكن له خصائص مختلفة للغاية. فهو أشد فتكاً، وأكثر عدوى، ومعدٍ لفترة أطول"، وفق ما نقل موقع (دوتشيه فيله).

وبدأت ألمانيا تخفيف القيود بحذر في وقت سابق من الشهر الجاري. لكن انتشار سلالات متحورة أخرى أكثر عدوى تسبب في ارتفاع الإصابات، مما أثار مخاوف من استنزاف طاقة المستشفيات قريباً ما لم يتم فرض المزيد من القيود.

وبلغ عدد الإصابات من بين كل 100 ألف شخص على مدى أسبوع 107 حالات يوم الاثنين، وهو أعلى من المستوى الذي يثقل كاهل وحدات العناية المركزة. 

ويتلقى أكثر من 3000 مصاب بـ (كوفيد-19) العلاج في وحدات العناية المركزة. وذكرت ميركل أن ألمانيا في سباق مع الوقت لتطعيم سكانها قبل هيمنة السلالات الجديدة من فيروس (كورونا).

وتلقى نحو 9%  من الألمان جرعة واحدة على الأقل من اللقاح لكن وتيرة التطعيمات من المتوقع أن تزيد الشهر المقبل. 

وقالت ميركل "الأوضاع الصعبة استمرت لفترة أطول مما كنا نتوقع لكن من الواضح تماما أن هناك ضوءا في نهاية النفق".

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