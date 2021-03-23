شؤون فلسطينية

قطاع تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة بـ "المنظمات الأهلية" يصدر بياناً بمناسبة الانتخابات

رام الله - دنيا الوطن
أكد قطاع التأهيل في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، دعم كافة القوائم الانتخابية إلى دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل واضح ضمن برامجهم الانتخابية، وبخاصة الحقوق التي نصت عليها الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة.

ويؤكد قطاع التأهيل وفق بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، على كافة القوائم الانتخابية إلى ضرورة إدراج أشخاص من ذوي الإعاقة، ضمن مرشحيهم وفي مواقع متقدمة.

ويشدد على أن الأشخاص ذوي الإعاقة هم قطاع فاعل وأصيل من مجتمعنا الفلسطيني ويجب على كل الأطراف ضمان حصولهم على حقوقهم.

ويطالب قطاع التأهيل بالشبكة بتوفير كافة مقومات المشاركة للأشخاص ذوي الإعاقة في العملية الانتخابية بمراحلها المختلفة.

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