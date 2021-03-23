"التربية" تكرّم مسوؤلة في جايكا لانتهاء مهام عملها في فلسطين



وأشاد صالح بما قدّمته سانتو من تعاون وجهد لدعم القطاع التعليمي في فلسطين؛ خاصةً على صعيد الأبنية المدرسية وتطوير المناهج وتدريب المعلمين، مُقدّماً شكره لليابان حكومة وشعباً لمواصلتهم دعم التعليم الفلسطيني.



وتمنى وكيل "التربية" لسانتو التوفيق في عملها الجديد، مثمناً بصمتها الواضحة وتعاونها الكبير على صعيد دعم التعليم في فلسطين.



من جانبها، شكرت سانتو صالح وأسرة الوزارة قاطبةً على هذا التكريم؛ الذي يبرهن على الوفاء والأصالة لمن خدموا قطاع التعليم، مؤكدةً استمرار التعاون مع الوزارة؛ بما يضمن مواصلة تطوير النظام التعليمي.



وحضر مراسم التكريم مدير عام الأبنية في الوزارة م. وسام نخلة.



كرّم وكيل وزارة التربية والتعليم د. بصري صالح، بمقر الوزارة، اليوم، مسؤولة ملف التعليم في الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا" في فلسطين يوكو سانتو؛ لانتهاء مهام عملها في فلسطين، وذلك بعد فترة عمل استمرت ستة أعوام.