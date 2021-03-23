النائب العام يبحث التعاون مع مستشار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمشروع تعزيز الحوكمة

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رام الله - دنيا الوطن

بحث النائب العام المستشار أكرم الخطيب، اليوم الثلاثاء، في مكتبه برام الله، مع مستشار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمشروع تعزيز الحوكمة وسيادة القانون في فلسطين رائد المالكي، وبحضور مساعد النائب العام ياسر حماد، آليات التعاون المشترك بين الطرفين، وخاصة فيما يتعلق بالفعاليات التي تعقدها المنظمة بشأن الحوكمة وسيادة القانون في فلسطين.



ورحب النائب العام بالمستشار المالكي، مؤكداً على أهمية الدور التي تقوم به المنظمة في تعزيز وتطوير الحوكمة في فلسطين، وأبدى استعدادية النيابة العامة في تعزيز وتطوير التعاون المشترك بين الطرفين.



بدوره أشاد المالكي بدور النيابة العامة في تعزيز سيادة القانون مؤكداً أهمية التعاون بين الطرفين لما فيه من جدوى في نقل الخبرات والتجارب الدولية الناجحة إلى قطاع العدالة، داعياً النيابة العامة لحضور المنتديات والجلسات التي تعقدها المنظمة في هذا المجال.