"الأوقاف" بغزة تصدر تعميماً بخصوص إعمار المساجد





وقالت في التعميم الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إنه يُمنع بناء المساجد أو إجراء أي تعديلات إنشائية، إلا بعد إعتماد المخططات من دائرة الهندسة والأملاك بوزارة الأوقاف، من خلال مخاطبة مديرية الأوقاف في المحافظة، بأي أعمال إنشائية في المساجد قبل الشروع فيها، حتى يتسنى للجان المختصة تقديم ملاحظاتها اللازمة والإشراف الكامل عليها.



وشددت على أن كل من يخالف يتحمل مسؤولية أي خلل فني، وهندسي يترتب على ذلك.





رام الله - دنيا الوطنأصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، بغزة، اليوم الثلاثاء، تعميماً، بشأن إعمار المساجد في القطاع.