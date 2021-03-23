جنين: الشرطة تنهي حفلات زفاف وتحرر مخالفات سلامة عامة



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه وبعد ورود معلومات لغرفة عمليات شرطة المحافظة حول إقامة خمس حفلات زفاف في المدينة والريف على الفور تحركت قوة من الشرطة تساندها الأجهزة الأمنية إلى مكان إقامة هذه الحفلات وعملت على فضها وتفريق المشاركين فيها.





كما حررت الشرطة 38 مخالفة سلامة عامة لمواطنين وسائقين وأصحاب منشآت تجارية.



وأضافت الشرطة بأن الإلتزام بإجراءات السلامة العامة والتباعد الإجتماعي في ظل الحالة الوبائية التي تمر بها البلاد ضروري بهدف المحافظة على الصحة والسلامة العامة.

رام الله - دنيا الوطنأنهت الشرطة بمساندة الأجهزة الأمنية أمس خمس حفلات زفاف وحررت مخالفات لغير الملتزمين بإجراءات السلامة العامة الهادفة إلى الحد من انتشار فيروس (كورونا) في جنين.