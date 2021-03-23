شؤون فلسطينية

جنين: الشرطة تنهي حفلات زفاف وتحرر مخالفات سلامة عامة

جنين: الشرطة تنهي حفلات زفاف وتحرر مخالفات سلامة عامة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أنهت الشرطة بمساندة الأجهزة الأمنية أمس خمس حفلات زفاف وحررت مخالفات لغير الملتزمين بإجراءات السلامة العامة الهادفة إلى الحد من انتشار فيروس (كورونا) في جنين.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه وبعد ورود معلومات لغرفة عمليات شرطة المحافظة حول إقامة خمس حفلات زفاف في المدينة والريف على الفور تحركت قوة من الشرطة تساندها الأجهزة الأمنية إلى مكان إقامة هذه الحفلات وعملت على فضها وتفريق المشاركين فيها.

كما حررت الشرطة 38 مخالفة سلامة عامة لمواطنين وسائقين وأصحاب منشآت تجارية.

وأضافت الشرطة بأن الإلتزام بإجراءات السلامة العامة  والتباعد الإجتماعي في ظل الحالة الوبائية التي تمر بها البلاد ضروري بهدف المحافظة على الصحة والسلامة العامة.

أخبار ذات صلة

الصحة: إعطاء لقاح &#34;استرازينيكا&#34; جاء بعد ثبوت فعاليته

الصحة: إعطاء لقاح "استرازينيكا" جاء بعد ثبوت فعاليته

مؤسسة روابي تنضم إلى شبكة &#34;آسبن&#34; لرواد التنمية

مؤسسة روابي تنضم إلى شبكة "آسبن" لرواد التنمية

&#34;التربية&#34; تكرّم مسوؤلة في جايكا لانتهاء مهام عملها في فلسطين

"التربية" تكرّم مسوؤلة في جايكا لانتهاء مهام عملها في فلسطين

النائب العام يبحث التعاون مع مستشار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمشروع تعزيز الحوكمة

النائب العام يبحث التعاون مع مستشار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمشروع تعزيز الحوكمة

&#34;الأوقاف&#34; بغزة تصدر تعميماً بخصوص إعمار المساجد

"الأوقاف" بغزة تصدر تعميماً بخصوص إعمار المساجد

فيديو.. اندلاع حريق في أحد الأبراج السكنية غرب غزة

فيديو.. اندلاع حريق في أحد الأبراج السكنية غرب غزة

الشرطة تُحرر مخالفات لعدم الالتزام باجراءات السلامة العامة في الخليل

الشرطة تُحرر مخالفات لعدم الالتزام باجراءات السلامة العامة في الخليل

فلسطين: 20 حالة وفاة و2259 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

فلسطين: 20 حالة وفاة و2259 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مؤسسة روابي تنضم إلى شبكة &#34;آسبن&#34; لرواد التنمية

مؤسسة روابي تنضم إلى شبكة "آسبن" لرواد التنمية

&#34;التربية&#34; تكرّم مسوؤلة في جايكا لانتهاء مهام عملها في فلسطين

"التربية" تكرّم مسوؤلة في جايكا لانتهاء مهام عملها في فلسطين

النائب العام يبحث التعاون مع مستشار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمشروع تعزيز الحوكمة

النائب العام يبحث التعاون مع مستشار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمشروع تعزيز الحوكمة

جنين: الشرطة تنهي حفلات زفاف وتحرر مخالفات سلامة عامة

جنين: الشرطة تنهي حفلات زفاف وتحرر مخالفات سلامة عامة

الشرطة تُحرر مخالفات لعدم الالتزام باجراءات السلامة العامة في الخليل

الشرطة تُحرر مخالفات لعدم الالتزام باجراءات السلامة العامة في الخليل

رأفت يدعو لإجراء الانتخابات بالقدس تزامناً مع إجرائها بسائر محافظات الوطن

رأفت يدعو لإجراء الانتخابات بالقدس تزامناً مع إجرائها بسائر محافظات الوطن

&#34;الصحة&#34;: 100 ألف جرعة من لقاح (كورونا) من الصين ستصل الأسبوع المقبل

"الصحة": 100 ألف جرعة من لقاح (كورونا) من الصين ستصل الأسبوع المقبل

بالأسماء: طالع آلية السفر عبر (معبر رفح) ليوم غدٍ الأربعاء

بالأسماء: طالع آلية السفر عبر (معبر رفح) ليوم غدٍ الأربعاء

منوعات

&#34;متحرقوش الأحداث&#34;.. فنانة مصرية تسخر من الجنة والنار

"متحرقوش الأحداث".. فنانة مصرية تسخر من الجنة والنار

لهذا السبب.. راغب علامة يُبكي زوجته جيهان على الهواء

لهذا السبب.. راغب علامة يُبكي زوجته جيهان على الهواء

ما حقيقة حقيقة الصلح بين عمرو دياب ودينا الشربيني ؟

ما حقيقة حقيقة الصلح بين عمرو دياب ودينا الشربيني ؟

قبل أن ينتقدونها.. بسمة تعتذر لجمهورها بسبب هذه الصورة

قبل أن ينتقدونها.. بسمة تعتذر لجمهورها بسبب هذه الصورة

شاهد: نادين نسيب نجيم في نوبة بكاء شديد.. ما السبب ؟

شاهد: نادين نسيب نجيم في نوبة بكاء شديد.. ما السبب ؟

شاهد: الجمهور يهاجم هذه الإعلامية لطردها ضيوف برنامجها

شاهد: الجمهور يهاجم هذه الإعلامية لطردها ضيوف برنامجها

وفاة الكاتبة المصرية الشهيرة نوال السعداوي

وفاة الكاتبة المصرية الشهيرة نوال السعداوي

فنان مصري يشن هجوم على نقيب الممثلين أشرف زكي.. &#34;لا يشرفني&#34;

فنان مصري يشن هجوم على نقيب الممثلين أشرف زكي.. "لا يشرفني"

شاهد: عمرو دياب يثير الضجة مع راقصة أجنبية

شاهد: عمرو دياب يثير الضجة مع راقصة أجنبية

شاهد: إلهام شاهين &#34;والدي مات غضبان عليّ&#34;.. ما القصة ؟

شاهد: إلهام شاهين "والدي مات غضبان عليّ".. ما القصة ؟

عربي

الجامعة العربية: مستعدون للتدخل لمساعدة لبنان على تجاوز أزمته الراهنة

الجامعة العربية: مستعدون للتدخل لمساعدة لبنان على تجاوز أزمته الراهنة

سلطنة عُمان تعلن موقفها بشأن المبادرة السعودية لحل الأزمة في اليمن

سلطنة عُمان تعلن موقفها بشأن المبادرة السعودية لحل الأزمة في اليمن

السعودية تُعلن مبادرة لإنهاء الأزمة اليمنية

السعودية تُعلن مبادرة لإنهاء الأزمة اليمنية

109 وفيات و9269 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن

109 وفيات و9269 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن