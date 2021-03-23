الشرطة تُحرر مخالفات لعدم الالتزام باجراءات السلامة العامة في الخليل



وذكرت إدارة العلاقـات العامة والاعـلام في الشرطة، بأنه وضمن المتابعة اليومية لشرطة محافظة الخليل لمدى الالتزام بالإجراءات الوقائية والصحية، الهادفة للحد من انتشار فيروس (كورونا)، فقد قامت الشرطة اليوم بتحرير 140 مخالفة بحق مواطنين وسائقي مركبات وأصحاب محال تجارية.



وأكدت الشرطة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الصحية المعلن عنها؛ للحفاظ على الصحة والسلامة العامة للمواطنين.

رام الله - دنيا الوطنحررت الشرطة، اليوم، مخالفات لعدد من المواطنين واصحاب المحال التجارية وسائقي مركبات؛ لعدم التزامهم بإجراءات السلامة العامة في محافظة الخليل.