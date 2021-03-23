"الصحة" بغزة: لدينا محطات توليد أوكسجين في جميع مستشفيات القطاع

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غزة - دنيا الوطن

قال بسام الحمادين، مدير عام الهندسة والصيانة بوزارة الصحة، بغزة، إن لدى الوزارة محطات توليد أوكسجين في جميع مستشفيات القطاع، تنتج غاز الأوكسجين اللازم للمرضى بنسبة نقاوة تصل إلى 90%.



وأضاف في تصريحات خاصة لإذاعة (الأقصى): أنه يتم إنتاج الأوكسجين عبر محطات توليد، تم تركيبها في كافة مستشفيات قطاع غزة، من خلال شفط الهواء الجوي وفلترته؛ ليصل إلى نسبة نقاوة 90% جاهزة للاستخدام الطبي.



وشدد على أن هناك أجهزة تشخيصية تحدد نسبة الأوكسجين في الدم عند المريض، وبناءً عليها يتم التعرف على حاجة المريض للأوكسجين، وإذا كانت النسبة أقل من 90% يشخص المريض على أنه مصاب (كورونا) ويتم إدخاله للمشفى وتصنف حالته بأنها متوسطة.



وأكد بأن المرضى الذين تشخص نسبة الأوكسجين فى الدم لهم بأنها أقل من 80% تصنف حالتهم بالحرجة، وتستدعي إدخالهم لأقسام الحالات الحرجة وإعطاءهم أوكسجين بدرجة نقاوة تتجاز 90%.



وقال الحمادين: "نطمئن أبناء شعبنا بأن محطات توليد الأوكسجين تزود كافة الأقسام الطبية بمستشفيات القطاع، ولسنا بحاجة إلى تعبئة الأوكسجين داخل أسطوانات وإرسالها لكل مريض.



وأضاف: "منذ اللحظات الأولى لجائحة (كورونا) باشرت وزارة الصحة برفع الجهوزية وتعزيز القدرة الإنتاجية للأوكسجين في مستشفى الأوروبي، الذي تم تخصيصه للوبائيات.



وشدد على أن مريض (كورونا) يحتاج 6 أضعاف ما يحتاجه المريض العادي قبل الجائحة من الأوكسجين، وهو ما دفع الوزارة إلى تزويد مستشفيات القطاع بمحطات توليد للأوكسجين للتعامل مع أي حالات (كورونا).