شؤون فلسطينية

"الصحة" بغزة: لدينا محطات توليد أوكسجين في جميع مستشفيات القطاع

"الصحة" بغزة: لدينا محطات توليد أوكسجين في جميع مستشفيات القطاع
توضيحية
غزة - دنيا الوطن
قال بسام الحمادين، مدير عام الهندسة والصيانة بوزارة الصحة، بغزة، إن لدى الوزارة محطات توليد أوكسجين في جميع مستشفيات القطاع، تنتج غاز الأوكسجين اللازم للمرضى بنسبة نقاوة تصل إلى 90%.

وأضاف في تصريحات خاصة لإذاعة (الأقصى): أنه يتم إنتاج الأوكسجين عبر محطات توليد، تم تركيبها في كافة مستشفيات قطاع غزة، من خلال شفط الهواء الجوي وفلترته؛ ليصل إلى نسبة نقاوة 90% جاهزة للاستخدام الطبي.

وشدد على أن هناك أجهزة تشخيصية تحدد نسبة الأوكسجين في الدم عند المريض، وبناءً عليها يتم التعرف على حاجة المريض للأوكسجين، وإذا كانت النسبة أقل من 90% يشخص المريض على أنه مصاب (كورونا) ويتم إدخاله للمشفى وتصنف حالته بأنها متوسطة.

وأكد بأن المرضى الذين تشخص نسبة الأوكسجين فى الدم لهم بأنها أقل من 80% تصنف حالتهم بالحرجة، وتستدعي إدخالهم لأقسام الحالات الحرجة وإعطاءهم أوكسجين بدرجة نقاوة تتجاز 90%.

وقال الحمادين: "نطمئن أبناء شعبنا بأن محطات توليد الأوكسجين تزود كافة الأقسام الطبية بمستشفيات القطاع، ولسنا بحاجة إلى تعبئة الأوكسجين داخل أسطوانات وإرسالها لكل مريض.

وأضاف: "منذ اللحظات الأولى لجائحة (كورونا) باشرت وزارة الصحة برفع الجهوزية وتعزيز القدرة الإنتاجية للأوكسجين في مستشفى الأوروبي، الذي تم تخصيصه للوبائيات. 

وشدد على أن مريض (كورونا) يحتاج 6 أضعاف ما يحتاجه المريض العادي قبل الجائحة من الأوكسجين، وهو ما دفع الوزارة إلى تزويد مستشفيات القطاع بمحطات توليد للأوكسجين للتعامل مع أي حالات (كورونا).

أخبار ذات صلة

الصحة: إعطاء لقاح &#34;استرازينيكا&#34; جاء بعد ثبوت فعاليته

الصحة: إعطاء لقاح "استرازينيكا" جاء بعد ثبوت فعاليته

مؤسسة روابي تنضم إلى شبكة &#34;آسبن&#34; لرواد التنمية

مؤسسة روابي تنضم إلى شبكة "آسبن" لرواد التنمية

&#34;التربية&#34; تكرّم مسوؤلة في جايكا لانتهاء مهام عملها في فلسطين

"التربية" تكرّم مسوؤلة في جايكا لانتهاء مهام عملها في فلسطين

النائب العام يبحث التعاون مع مستشار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمشروع تعزيز الحوكمة

النائب العام يبحث التعاون مع مستشار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمشروع تعزيز الحوكمة

&#34;الأوقاف&#34; بغزة تصدر تعميماً بخصوص إعمار المساجد

"الأوقاف" بغزة تصدر تعميماً بخصوص إعمار المساجد

فيديو.. اندلاع حريق في أحد الأبراج السكنية غرب غزة

فيديو.. اندلاع حريق في أحد الأبراج السكنية غرب غزة

جنين: الشرطة تنهي حفلات زفاف وتحرر مخالفات سلامة عامة

جنين: الشرطة تنهي حفلات زفاف وتحرر مخالفات سلامة عامة

الشرطة تُحرر مخالفات لعدم الالتزام باجراءات السلامة العامة في الخليل

الشرطة تُحرر مخالفات لعدم الالتزام باجراءات السلامة العامة في الخليل

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مؤسسة روابي تنضم إلى شبكة &#34;آسبن&#34; لرواد التنمية

مؤسسة روابي تنضم إلى شبكة "آسبن" لرواد التنمية

&#34;التربية&#34; تكرّم مسوؤلة في جايكا لانتهاء مهام عملها في فلسطين

"التربية" تكرّم مسوؤلة في جايكا لانتهاء مهام عملها في فلسطين

النائب العام يبحث التعاون مع مستشار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمشروع تعزيز الحوكمة

النائب العام يبحث التعاون مع مستشار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمشروع تعزيز الحوكمة

جنين: الشرطة تنهي حفلات زفاف وتحرر مخالفات سلامة عامة

جنين: الشرطة تنهي حفلات زفاف وتحرر مخالفات سلامة عامة

الشرطة تُحرر مخالفات لعدم الالتزام باجراءات السلامة العامة في الخليل

الشرطة تُحرر مخالفات لعدم الالتزام باجراءات السلامة العامة في الخليل

رأفت يدعو لإجراء الانتخابات بالقدس تزامناً مع إجرائها بسائر محافظات الوطن

رأفت يدعو لإجراء الانتخابات بالقدس تزامناً مع إجرائها بسائر محافظات الوطن

&#34;الصحة&#34;: 100 ألف جرعة من لقاح (كورونا) من الصين ستصل الأسبوع المقبل

"الصحة": 100 ألف جرعة من لقاح (كورونا) من الصين ستصل الأسبوع المقبل

بالأسماء: طالع آلية السفر عبر (معبر رفح) ليوم غدٍ الأربعاء

بالأسماء: طالع آلية السفر عبر (معبر رفح) ليوم غدٍ الأربعاء

منوعات

&#34;متحرقوش الأحداث&#34;.. فنانة مصرية تسخر من الجنة والنار

"متحرقوش الأحداث".. فنانة مصرية تسخر من الجنة والنار

لهذا السبب.. راغب علامة يُبكي زوجته جيهان على الهواء

لهذا السبب.. راغب علامة يُبكي زوجته جيهان على الهواء

ما حقيقة حقيقة الصلح بين عمرو دياب ودينا الشربيني ؟

ما حقيقة حقيقة الصلح بين عمرو دياب ودينا الشربيني ؟

قبل أن ينتقدونها.. بسمة تعتذر لجمهورها بسبب هذه الصورة

قبل أن ينتقدونها.. بسمة تعتذر لجمهورها بسبب هذه الصورة

شاهد: نادين نسيب نجيم في نوبة بكاء شديد.. ما السبب ؟

شاهد: نادين نسيب نجيم في نوبة بكاء شديد.. ما السبب ؟

شاهد: الجمهور يهاجم هذه الإعلامية لطردها ضيوف برنامجها

شاهد: الجمهور يهاجم هذه الإعلامية لطردها ضيوف برنامجها

وفاة الكاتبة المصرية الشهيرة نوال السعداوي

وفاة الكاتبة المصرية الشهيرة نوال السعداوي

فنان مصري يشن هجوم على نقيب الممثلين أشرف زكي.. &#34;لا يشرفني&#34;

فنان مصري يشن هجوم على نقيب الممثلين أشرف زكي.. "لا يشرفني"

شاهد: عمرو دياب يثير الضجة مع راقصة أجنبية

شاهد: عمرو دياب يثير الضجة مع راقصة أجنبية

شاهد: إلهام شاهين &#34;والدي مات غضبان عليّ&#34;.. ما القصة ؟

شاهد: إلهام شاهين "والدي مات غضبان عليّ".. ما القصة ؟

عربي

الجامعة العربية: مستعدون للتدخل لمساعدة لبنان على تجاوز أزمته الراهنة

الجامعة العربية: مستعدون للتدخل لمساعدة لبنان على تجاوز أزمته الراهنة

سلطنة عُمان تعلن موقفها بشأن المبادرة السعودية لحل الأزمة في اليمن

سلطنة عُمان تعلن موقفها بشأن المبادرة السعودية لحل الأزمة في اليمن

السعودية تُعلن مبادرة لإنهاء الأزمة اليمنية

السعودية تُعلن مبادرة لإنهاء الأزمة اليمنية

109 وفيات و9269 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن

109 وفيات و9269 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن