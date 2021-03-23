غزة: هيئة المطاعم تشدد على أعضائها بضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية بمنشآتهم

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رام الله - دنيا الوطن

طالبت الهيئة الفلسطينية للمطاعم والفنادق السياحية بغزة مساء اليوم، أعضاءها بشديد الاجراءات الوقائية داخل منشأتهم السياحية، والتقيد بالإجراءات المنصوص عليه وفقا لبروتكولات وزارة الصحة الفلسطينية.



وأكدت الهيئة في بيان صحفي نشر عبر صفحتها على (فيسبوك)، بأنها على تواصل مستمر مع مختلف الجهات الحكومية، لضمان تطبيق الإجراءات الوقائية المتفق عليها، وبما يحافظ على بقاء العمل داخل المنشآت السياحية واستمرار دورها التشغيلي والاقتصادي في غزة.



وقالت إيمان عواد نائب رئيس الهيئة، إن تواصلها المباشر مع مختلف الجهات الرسمية بخصوص التطورات الوبائية الجديدة، لم يتوقف، وأنه لا قرار حكومي حتى الان بإغلاق القطاع السياحي.



وشددت الهيئة على ان مزيد من الالتزام داخل المنشآت السياحية من قبل أعضائها، سيساعد ادارة الهيئة على المشاركة الفاعلة والايجابية مع مختلف الجهات الحكومية بما يضمن استمرار العمل داخل مؤسسات القطاع السياحي، وعدم الرجوع للمربع الاول والاغلاق في ظل قدوم موسم الصيف والذي يعتبر الفرصة العملية الوحيدة للقطاع السياحي، وتعويض خسائر القطاع خلال العام 2020 نتاج إغلاقه بسبب (كورونا).