رأفت يدعو لإجراء الانتخابات بالقدس تزامناً مع إجرائها بسائر محافظات الوطن

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رام الله - دنيا الوطن

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صالح رأفت: إن دولة الاحتلال، لم تعط ردها للقيادة الفلسطينية، بالموافقة على إجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية بالقدس الشرقية المحتلة، بالتزامن مع إجرائها بسائر محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة.



وقال في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "إن ما تقوم به إسرائيل من إجراءات يومية من عمليات هدم منازل ومؤسسات فلسطينية، وتوسع استيطاني استعماري بالقدس الشرقية، يستهدف تهويد القدس الشرقية، وتهجير سكانها إلى خارج القدس".



وطالب المؤسسات الدولية، والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين الشعبية، وكل الدول في العالم بممارسة الضغط على إسرائيل؛ لوقف كل إجراءاتها في القدس الشرقية، لما تمثله من انتهاك فظ لكل قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، التي أكدت أن القدس جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل في عدوان حزيران عام 1967، ودعوة إسرائيل إلى تمكين اللجنة المركزية للانتخابات الفلسطينية من إجراء الانتخابات للمجلس التشريعي الفلسطيني في القدس الشرقية المحتلة في 22 أيار/ مايو المقبل، كما جرت الانتخابات العامة في أعوام 1996 2005 و2006.



وفي نهاية بيانه، أكد رأفت على التمسك بإجراء الانتخابات التشريعية في القدس الشرقية المحتلة، كما جرت في الانتخابات التشريعية السابقة كحد أدنى، وفي حال عدم موافقة دولة الاحتلال على ذلك، دعا إلى عدم إجرائها في بقية محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة.