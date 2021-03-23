شؤون فلسطينية

"الصحة": 100 ألف جرعة من لقاح (كورونا) من الصين ستصل الأسبوع المقبل

"الصحة": 100 ألف جرعة من لقاح (كورونا) من الصين ستصل الأسبوع المقبل
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال مدير عام الصحة العامة في وزارة الصحة، ياسر بوزية: إن عدد المطعمين بلقاح (كورونا) وصل 19 ألفاً، بينهم 6800، في الضفة الغربية، و12 ألفاً و200 في قطاع غزة.

وأكد في حديث تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الثلاثاء، على أن 100 ألف جرعة لقاح ضد فيروس (كورونا) من جمهورية الصين، ستصل خلال الأسبوع المقبل.

وفي السياق ذاته، أشار بوزية إلى أن المنحنى الوبائي، لا يزال يتصاعد، ونسبة إشغال المشافي في بعص المحافظات، تخطت 100٪.

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