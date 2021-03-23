شؤون فلسطينية

العالول: اللجنة المختصة بتشكيل قائمة (فتح) بأيامها الأخيرة من فرز الأسماء

العالول: اللجنة المختصة بتشكيل قائمة (فتح) بأيامها الأخيرة من فرز الأسماء
اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
قال نائب رئيس حركة (فتح)، محمود العالول: إن الاجتماعات متواصلة على مستوى أطر الحركة كافة، إلى جانب الحوار مع الفصائل الأخرى من أجل التنسيق معها، وكذلك مع لجنة الانتخابات المركزية؛ لايضاح إجراءات متعلقة بالعملية الانتخابية.

وأضاف في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: أن اللجنة المختصة بتشكيل قائمة حركة (فتح) أصبحت في أيامها الأخيرة من فرز الأسماء من أجل تشكيل القائمة في الأيام المقبلة.

من ناحية أخرى، قال العالول: إن إسرائيل أرسلت رسائل تهديد واضحة للقيادة، وللرئيس محمود عباس، على خلفية المتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية، إلى جانب إجراءات الاحتلال بحق الوفد الفلسطيني، الذي توجه إلى لاهاي لهذا الغرض.

وأكد أنه لا يمكن التخلي على الإطلاق عن المحكمة الدولية في مقاضاة إسرائيل، بعد أن خاضت القيادة نضالاً طويلاً للوصول إليها، مبيناً أن من يريد تجنب المحكمة عليه التوقف عن ارتكاب الجرائم.

من جهة ثانية، شدد العالول على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا مع القيادة، ومنظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، معتبراً تصريحات نتنياهو بأن الحل سيكون من خلال دول عربية، اعتبرها تصريحات مرتبطة بطبيعة نتنياهو وتنكره لحقوق شعبنا.

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