بالأسماء: طالع آلية السفر عبر (معبر رفح) ليوم غدٍ الأربعاء

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، آلية السفر عبر (معبر رفح) ليوم غد الأربعاء.وأكدت الهيئة في تصريح لها، نشر على موقع وزارة الداخلية الإلكتروني بغزة، أن السفر سيكون للمتبقين من الحافلتين الثانية، والثالثة من كشف رقم (2021/9)، مطالبة المسافرين التواجد غداً عند الساعة 7 صباحاً، في الصالة الخارجية للمعبر؛ من أجل تسهيل سفرهم.وشددت الهيئة على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، وذلك لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.