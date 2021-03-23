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ترامب يعلق على سقوط بايدن المتكرر خلال صعوده للطائرة

ترامب يعلق على سقوط بايدن المتكرر خلال صعوده للطائرة
رام الله - دنيا الوطن
علق الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، على سقوط خلفه جو بايدن خلال صعوده سلم طائرته الرئاسية.

كان بايدن سقط ثلاث مرات 3 مرات متتالية، أثناء صعوده درجات السلم المؤدي إلى طائرة "إير فورس ون"، يوم الجمعة الماضي، المتجهة إلى أتلانتا من جوينت بيس أندروز في ماريلاند.

ترامب أكد أمس الاثنين، أنه توقع سقوط الرئيس بايدن على سلم الطائرة الرئاسية. مشيرا إلى أنه يعتقد أيضا أن الحالة العقلية لبايدن قد تتضاءل لدرجة أنه قد لا يفهم ما يوقعه، مما يفتح الباب أمام كامالا هاريس لتحل محله.

وقال ترامب عن سقوط بايدن ثلاث مرات،: "في الحقيقة، لقد توقعت ذلك"، وفقا لصحيفة (نيويورك بوست).

الرئيس السابق استشهد بواقعة مماثلة شغلت الصحافة الأمريكية حزيران/ يونيو 2020 خلال نزوله سلم بأكاديمية ويست بوينت العسكرية المرموقة قرب نيويورك حيث شوهد وهو ينزل السلم بخطى حذرة وصغيرة كأنه يواجه صعوبة في النزول، وهو ما تكهنت الصحافة وقتها بصحة ترامب وقدرته على خوض السباق الانتخابي.

وأوضح ترامب قائلا: "عندما نزلت  السلم في ويست بوينت، الذي كان بدون درابزين، نزلت خطوة بخطوة، لأن آخر شيء أريد القيام به هو التعثر كما فعل بايدن.. لقد كان فظيعا ولم يكن مرة واحدة فقط، بل ثلاث مرات".

وأشار الرئيس الجمهوري السابق، إلى أنه يعتقد أن بايدن قد يكون مصاب بالخرف (الزهايمر)، وأنه مرتبك جدا ولا يستطيع فهم الأوراق التي يوقعها، والتي قد تحتوي على إملاءات رئاسية".

ترامب أبدى مخاوفه من أن نائبة الرئيس الأمريكي كاملا هاريس قد تحل محل بايدن، واستشهد المرشح الجمهوري الخاسر في انتخابات 2020 بزلة لسان بايدن، عندما قال الأسبوع الماضي لنائبته، (الرئيس هاريس).

ولكن ترامب عاد يبدي مخاوفه من تولى هاريس الحكم في الولايات المتحدة قائلا: "هذا أمر خطير للغاية وآمل ألا يحدث أبدا".

كان البيت الأبيض أكد أن سبب سقوط الرئيس الأمريكي خلال صعوده الطائرة يعود إلى الطقس العاصف، إذ كانت الرياح قوية للغاية. مؤكدا أن صحة الرئيس جيدة ولا توجد إصابات.

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