الداخلية بغزة تُوضح حقيقة الإغلاق بالقطاع والكتلة الإسمنتية بسوق الشيخ رضوان

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رام الله - دنيا الوطن

أكد إياد البزم، المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني، في قطاع غزة، أنه لم يتم اتخاذ قرار بالإغلاق، لافتاً إلى أن تداول صور إغلاق الأسواق بالمكعبات الإسمنتية غير صحيحة.



وقال البزم، في تصريحات لقناة (الأقصى) الفضائية: "ننفي وجود أي إجراءات جديدة حتى اللحظة حول الإغلاق، والصور المتداولة على مواقع التواصل هي قديمة، وكانت في بداية الأزمة العام الماضي.



وأضاف: "ما يتم الآن في منطقة سوق الشيخ رضوان، هو رفع الكتل الإسمنتية الموجودة منذ الإغلاق الأول، بسبب الإزدحام في المنطقة سابقًا، ولا صحة عن إغلاقات جديدة حتى الآن".



وفي السياق، أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية بغزة، أن المباحث العامة والشرطة، تتابع بشكل جدي، تنفيذ إجراءات الوقاية والسلامة في القطاعات بغزة كافة.



وأشار إلى أن الاختلاط بين الناس، وعدم التزام المواطنين بإجراءات السلامة والوقاية، أدت إلي زيادة أعداد الإصابات بفيروس (كورونا).