مصادر لـ "دنيا الوطن": حماس تنتهي من تشكيل قائمتها الانتخابية والإعلان عنها خلال أيام

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رام الله - دنيا الوطن

علمت "دنيا الوطن"، من مصادر فلسطينية مطلعة، اليوم الثلاثاء، عن انتهاء حركة (حماس) من تشكيل قائمة مرشحيها الخاصة، التي ستخوض من خلالها الانتخابات التشريعية المقبلة.



وقالت تلك المصادر لـ "دنيا الوطن": "إن القائمة تتضمن 132 مرشحاً، معظمهم وجوه جديدة من القدس، والضفة الغربية وقطاع غزة".



وأضافت، أن دعوة الحركة لإنشاء قائمة وطنية عريضة لم تصل إلى النتيجة المأمولة، وعليه تمت مداولات مكثفة داخل الأروقة الداخلية، حُسِمت فيها الأمور لاختيار قائمة خاصة لخوض الانتخابات، مشيرة إلى أن الإعلان عن القائمة، سيتم خلال أيام.



ولفتت ذات المصادر إلى أن القائمة، تضم شخصيات اعتبارية، وشخصيات مسيحية، وأخرى مناصرة، إضافةً للمستقلين، كما ركزت على قطاعي الشباب والنساء.



وأكدت المصادر نفسها، أن حركة (حماس)، "رغم قرارها بتشكيل القائمة المذكورة، إلا أنها لم تُغلق الباب نحو تشكيل القائمة الوطنية العريضة؛ لحرصها الكبير على ائتلاف وطني واسعة، يحمي القضية والثوابت، ويواجه التحديات".