دولي

شركة إسرائيلية أمريكية تُطوّر لقاحًا ضد (كورونا) على شكل أقراص

شركة إسرائيلية أمريكية تُطوّر لقاحًا ضد (كورونا) على شكل أقراص
رام الله - دنيا الوطن
كشفت شركة الأدوية الإسرائيلية الأمريكية "أورمِد بارامِديكس" (Ormed Paramedics Ltd) أنها ستطلق تجربتها السريرية للقاح ضد فيروس (كورونا) يتم تناوله على شكل أقراص، وليس بواسطة حقنة، وفق ما اوردت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية.

وبحسب الصحيفة، قال الرئيس التنفيذي لشركة "أورمِد" نداف كيدرون: إن "لقاح (كورونا) الفموي سيقضي على عدد من الصعوبات الموجودة اليوم في مجال التوزيع السريع، ويسمح للناس بتناول الدواء بأنفسهم في المنزل في حال اضطررنا إلى أخذ اللقاح مرة واحدة في السنة".

وأكد كيدرون، أن الشركة أكملت تجربة أولية على الحيوانات ووجدت أن اللقاح يعزز تطوير الأجسام المضادة الضرورية للمناعة على المدى الطويل.

وأضاف أن اللقاح الجديد الذي طورته الشركة، يستهدف ثلاثة أنواع رئيسية من البروتين في فيروس (كورونا)، على عكس البروتين الوحيد الذي تستهدفه لقاحات (فايزر وموديرنا) وغيرهما، وبالتالي "يمكن أن يكون أكثر مقاومة للطفرات المختلفة من الفيروس".

وتابع كيدرون قائلًا: "إن اللقاح الذي يتم تناوله عن طريق الفم سيكون أيضًا أقل خطورة، وسيحتوي على آثار جانبية أقل من اللقاحات المتوفرة اليوم، علاوة على ذلك، يمكن إرسال اللقاح في درجات حرارة عادية، مما يسهل من الناحية اللوجستية شحنه في جميع أنحاء العالم".

وتوقع الرئيس التنفيذي للشركة، البدء بالتجارب على اللقاح في غضون ثلاثة أشهر.

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