شؤون فلسطينية

قناة (كان) تكشف عن شرط إسرائيلي لإقامة تعاون اقتصادي مع الجانب الفلسطيني

قناة (كان) تكشف عن شرط إسرائيلي لإقامة تعاون اقتصادي مع الجانب الفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
أكدت قناة (كان) الإسرائيلية، أمس الاثنين، أن إسرائيل مستعدة لإقامة تعاون اقتصادي أو آخر مع الجانب الفلسطيني، بشرط تعهد الأخير، بعدم التعاون مع التحقيق الذي تجريه محكمة الجنايات الدولية.

ويأتي هذا الشرط، بعد أن قضت المحكمة الجنائية الدولية، التي تتخذ من لاهاي مقرًا لها، في الشهر الماضي، بولايتها القضائية على الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، إذ يمكن أن يؤدي هذا الحكم إلى تحقيقات جنائية بحق عسكريين إسرائيليين، بينما رحب الفلسطينيون بالحكم، باعتباره فرصة لتحقيق العدالة لضحايا الهجمات الإسرائيلية، فيما رفضته إسرائيل.

كما لفتت (كان) إلى أن إسرائيل تفكر في تجريد شخصيات فلسطينية نافذة أخرى من بطاقة المرور (VIP)، بعد أن سحبت من وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، بطاقة عبور كبار الشخصيات، في جسر الأردن، لدى عودته إلى رام الله.

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