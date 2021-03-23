"الصحة" بغزة تكشف حصيلة إصابات ووفيات (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت وزارة الصحة، بغزة، اليوم الثلاثاء، بإجراء 2659 فحصاً مخبرياً خلال 24 ساعة الماضية، مشيرة إلى تسجيل 450 إصابة جديدة بفيروس (كورونا).



ورصدت خلال موجز التقرير اليومي لفيروس (كورونا) في القطاع، تعافي 106 حالات جديدة من مصابي الفيروس، وتسجيل حالة وفاة واحدة خلال نفس الفترة الزمنية.



وسجلت "الصحة" بغزة حالة وفاة بفيروس (كورونا)، ليصل إجمالي تراكمي للمصابين 59780 اصابة، وإجمالي الحالات النشطة 3443 حالة.



ووصل إجمالي المتعافين 55748 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات 589 حالة وفاة، وإجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 141 حالة، ووصل إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 75 حالة.



وفيما يتعلق بالتطعيمات، فإن إجمالي الجرعات، التي وصلت قطاع غزة، 72000 جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 12886 شخصاً.