شؤون فلسطينية

"الإحصاء" والأرصاد الجوية يصدران بياناً باليوم العالمي للأرصاد الجوية

"الإحصاء" والأرصاد الجوية يصدران بياناً باليوم العالمي للأرصاد الجوية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني والإدارة العامة للأرصاد الجوية الفلسطينية بياناً صحفياً مشتركاً بمناسبة اليوم العالمي للأرصاد الجوية، حيث تحتفل المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وأعضاؤها البالغ عددهم 189 دولة، ومجتمع الأرصاد الجوية على نطاق العالم باليوم العالمي للأرصاد الجوية في الثالث والعشرين آذار من كل عام  وتم التركيز في هذا العام على "المحيطات وعلاقتها بالمناخ والطقس".

وفيما يلي ابرز الملامح الجوية في فلسطين خلال الفترة الممتدة من 1/1/2020 وحتى 31/12/2020

كميات الأمطار أعلى من معدلها العام خلال 2020

أظهرت بيانات الإدارة العامة للأرصاد الجوية خلال العام 2020 أن كميات الأمطار تراوحت ما بين  849 ملم في محطة نابلس، و121 ملم في محطة أريحا، في حين أن المعدل العام لسقوط الأمطار في محطة نابلس يبلغ 660 ملم وفي محطة أريحا يبلغ 166 ملم. والجدير بالذكر أن كميات الأمطار تركزت في معظم المحافظات في شهر كانون ثاني.

 كميات الأمطار التراكمية للعام 2020 مقارنة مع معدلاتها العامة لبعض المحطات في الضفة الغربية

المحطة كميات الأمطار(ملم) 1/1/2020-31/12/2020

 المعدل العام (ملم)

 النسبة من المعدل العام %
نابلس 849 660 128.6
رام الله 846 615 137.6
الخليل 696 596 116.8
بيت لحم 677 518 130.7
طولكرم 670 602 111.3
القدس 591 537 110.1
جنين 575 486 118.3
أريحا 121 166 72.9
 

 نابلس أكثر المناطق رطوبة وأقلها أريحا

أظهرت البيانات أن معدل الرطوبة النسبية لعام 2020 قد تراوح ما بين 47% في محطة أريحا و80% في محطة نابلس.

 معدلات الرطوبة النسبية للعام 2020 والمعدل العام لبعض  المحطات في الضفة الغربية

المحطة معدل الرطوبة النسبية (%)  للعام 2020 المعدل العام (%)

 النسبة من المعدل العام(%) 
نابلس 80 61 131.1
الخليل 70 62 112.9
جنين 69 69 100.0
طولكرم 58 70 82.9
أريحا 47 52 90.4
 

ارتفاع درجات الحرارة للعام 2020 عن المعدل العام

لقد جرى تحليل بيانات الحرارة عن طريق انتقاء محطات تمثل النظام المناخي في فلسطين حيث تم اخذ عينة التحليل لمحطة تمثل المناطق الجبلية وشبه الساحلية والمنطقة الغورية. أشارت بيانات الأرصاد الجوية للعام 2020 إلى أن درجات الحرارة قد مالت إلى الارتفاع عن المعدل العام في كافة المحطات؛ ويعود ذلك لتـاثر فلسطين بموجات حر خلال أشهر أيار وأب وأيلول والتي كان تأثيرها اكبر على المناطق الجبلية والساحلية وشبه الساحلية، مما جعل ارتفاع معدلات درجات الحرارة في هذه المناطق عن معدلاتها العامة واضحا،ً وقد ترافقت موجات الحر هذه بارتفاع ملحوظ على نسب الرطوبة في ذات المناطق.  بلغ أعلى ارتفاع عن المعدل العام في محطة طولكرم بواقع 6.5 مo، و1.6 مo في محطة جنين.

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