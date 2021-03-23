قوات الاحتلال تعتقل مواطنيْن في الخليل والقدس

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الثلاثاء، مواطنا من بلدة حلحول شمال الخليل.



وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب مهيب كرجة على حاجز عسكري على مدخل البلدة.



كما احتجزت قوات الاحتلال الفتاة سجى برقان، قرب الحرم الإبراهيمي لأكثر من ساعة قبل الإفراج عنها.



كما اعتقلت قوات الاحتلال، شابا من بلدة عناتا شمال شرق القدس.



وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب رائد ناجح أبو علي، عقب دهم منزله وتفتيشه.