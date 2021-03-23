معروف: هناك نية بدراسة اتخاذ إجراءات جديدة بالقطاع ونأمل ألا نصل للإغلاق





وأضاف في تصريحات لإذاعة (القدس)، بأنه لم يثبت حتى اللحظة وجود الطفرة الجديدة المتحورة بين المصابين بفيروس (كورونا) داخل القطاع، مشدداً على أن الجهات الحكومية بغزة، بدأت تنفيذ إجراءات أكثر تشدداً في التعامل مع الوضع الوبائي داخل المؤسسات الحكومية، من خلال التشديد على ارتداء الكمامة والمحافظة على التباعد بين الأفراد.



وتابع معروف: بعد زيادة أعداد المصابين بفيروس (كورونا)، هناك نية لدى الجهات المختصة بدراسة اتخاذ إجراءات جديدة حول الوضع الصحي بالقطاع وفقاً لخطة مدروسة، ونأمل ألا نصل إلي مرحلة الإغلاق.



ودعا رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، بغزة، الجهات المانحة والمجتمع الدولي إلي ضرورة مساندة الجهات الحكومية في تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني، وخاصة المتضررين من وباء (كورونا).



وأكد معروف بأن القراءة الخاطئة لدى المواطنين حول إجراءات التخفيف الحكومية، بأن الفيروس انتهى من القطاع، أدت إلي زيادة ملحوظة في أعداد المصابين بفيروس (كورونا).

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس المكتب الإعلام الحكومي، بغزة، سلامة معروف: إن هناك زيادة واضحة في أعداد المصابين بفيروس (كورونا) في قطاع غزة، و"هذا يدق ناقوس خطر".