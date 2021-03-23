شؤون فلسطينية

السراج: قرار جديد بخصم 10% على الدفع النقدي لمستحقات رسوم ترخيص البناء

السراج: قرار جديد بخصم 10% على الدفع النقدي لمستحقات رسوم ترخيص البناء
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس بلدية غزة، د. يحيى السراج، إن شعار البلدية الكبير هو مكافأة الملتزمين.

وأضاف في تصريح لإذاعة (الأقصى): بأن الملتزمين في الفترة الحالية، يحصلون كل خمسة شهور على فاتورة مجانية، مشيراً إلى أن أي مواطن عليه فواتير قديمة، بـ "إمكانه تجميد المبلغ القديم ويستمر بدفع الفواتير الجديدة، وسيحصل على التخفيضات التي يحصل عليها الملتزمون".

وأكد السراج بأن هناك قراراً جديداً بخصم 10% على الدفع النقدي لمستحقات رسوم ترخيص البناء، وهناك خصومات تصل إلى 50% لأصحاب الشؤون الاجتماعية، وأصحاب الحاجات الموثقة.

وفيما يتعلق بملف الأكشاك والاستراحات، قال السراج: في الشهر الماضي، شكلت لجنة لدراسة وضع كل الأكشاك والاستراحات على شاطئ البحر.

وتابع: تم رصد الأموال التي دفعت من قبلهم، وقليل جداً من دفع المبلغ كاملاً، وتم اتخاذ قرار بتعويضهم عن شهرين في بداية الموسم، وتعويضهم عن أيام الإغلاق، وتم إبلاغهم بهذا القرار وسيتم تنفيذه قريباً جداً.

وأكد رئيس بلدية غزة، بأن هناك قائمة طويلة من المشاريع ونسعى لتطبيقها تدريجياً، وحصلنا على منحة من 6- 8 مليون دولار من صندوق تطوير البلديات، وهناك لجان متخصصة تدرس الأولويات والإمكانيات، وتحاول أن تضع المشاريع الأهم أولاً.

وشدد على أن الأولوية الأولى التي اتفق عليها المجلس البلدي، هي تزويد خدمة الصرف الصحي في المناطق التي لا يوجد فيها صرف صحي.

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