"المرور" بغزة: إصابة واحدة بثلاثة حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية بالقطاع

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت إدارة المرور والنجدة التابعة للشرطة، بغزة، بأن هناك حركة مرورية نشطة منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.



ونوهت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، لاستمرار إغلاق مفترق أبو خضرة يوميا من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 3 مساءً للسيطرة على الازدحامات المرورية في المكان.



وسُجل لدى دائرة حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية ثلاثة حوادث سير، نتج عنها إصابة واحدة فقط، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.