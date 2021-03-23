شؤون فلسطينية

القدرة لـ "دنيا الوطن": نمر بمرحلة خطيرة بغزة وندرس جملة من الإجراءات المشددة

القدرة لـ "دنيا الوطن": نمر بمرحلة خطيرة بغزة وندرس جملة من الإجراءات المشددة
توضيحية
خاص دنيا الوطن-عوض أبو دقة
أكد المتحدث باسم وزارة الصحة، بغزة، أشرف القدرة، صباح اليوم الثلاثاء، أن القطاع يمر بمرحلةٍ جديدة من موجة الوباء الثانية، وهي مرحلة خطيرة، تزدادُ فيها الإصابات بشكلٍ متسارع.

وقال القدرة في تصريحات خاصة لـ "دنيا الوطن": "حتى هذه اللحظة يتم قراءة الأرقام ومتابعتها بشكل مستمر من قبل اللجان المختصة، لتحديد طبيعة وشكل هذه الموجة الجديدة".

وأضاف "حتى الآن لم نُسجل أي إصابات بالطفرات المتحورة في غزة، ولكن القطاع ليس بمنأى عن تلك التحولات التي يشهدها العالم أو الدول المحيطة".

ونوه القدرة إلى أنهم يدرسون جملة إجراءات مشددة، سيتم وضعها أمام صناع القرار؛ لاتخاذ ما يتناسب مع طبيعة قطاع غزة.

وشدد على أهمية مراجعة كافة الإجراءات، التي من المفترض أن يتم اتخاذها في إطار هذه الموجة.

ولفت القدرة إلى أن الأعداد التي تُسجل يومياً في قطاع غزة لازالت في إطار قدرات المنظومة الصحية، وهي قادرة على التعامل مع حجم الإصابات اليومية، لاسيما الحالات التي تحتاج إلى رعاية سريرية في مستشفيات، وأقسام العزل.

وبيّن أن ما يهمهم في هذه الفترة، هو كسر حدة الانتشار وتثبيطه مجدداً، كما حدث في الموجة الأولى، وهذا الأمر يحتاج إلى تضافر كافة الجهود، حتى نخرج من هذه المرحلة بأقل الخسائر.

وتابع القدرة :"المسؤولية اليوم هي مسؤولية مجتمعية، تقع على كاهل الجميع من أجل كسر حدة الانتشار، وخاصةً فيما يتعلق بالالتزام التام بإجراءات السلامة العامة والوقاية على مستوى المؤسسات، والقطاعات المختلفة، وعلى مستوى الأفراد".

ومضى المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة يقول: "الكل اليوم مدعو إلى التشمير عن ساعديه من أجل الخروج بأقل الخسائر، خاصةً وأن هذه الموجة يبدو أنها في حدة متسارعة، وهذا ما نلمسه من زيادة الأرقام اليومية، وبالتالي نحتاج إلى جهود متسارعة لكسر حدة الانتشار".

أخبار ذات صلة

طالع: الصحة بغزة تنشر تحديثاً للخارطة الوبائية لفيروس (كورونا)

طالع: الصحة بغزة تنشر تحديثاً للخارطة الوبائية لفيروس (كورونا)

&#34;الصحة&#34; بغزة تكشف حصيلة إصابات ووفيات (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

"الصحة" بغزة تكشف حصيلة إصابات ووفيات (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

&#34;الإحصاء&#34; والأرصاد الجوية يصدران بياناً باليوم العالمي للأرصاد الجوية

"الإحصاء" والأرصاد الجوية يصدران بياناً باليوم العالمي للأرصاد الجوية

حنا عيسى: الاستيطان يشكل دماراً على الدولة الفلسطينية ومقوماتها

حنا عيسى: الاستيطان يشكل دماراً على الدولة الفلسطينية ومقوماتها

معروف: هناك نية بدراسة اتخاذ إجراءات جديدة بالقطاع ونأمل ألا نصل للإغلاق

معروف: هناك نية بدراسة اتخاذ إجراءات جديدة بالقطاع ونأمل ألا نصل للإغلاق

السراج: قرار جديد بخصم 10% على الدفع النقدي لمستحقات رسوم ترخيص البناء

السراج: قرار جديد بخصم 10% على الدفع النقدي لمستحقات رسوم ترخيص البناء

&#34;المرور&#34; بغزة: إصابة واحدة بثلاثة حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية بالقطاع

"المرور" بغزة: إصابة واحدة بثلاثة حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية بالقطاع

نابلس: إصابات بأعيرة معدنية وحالات اختناق بمواجهات مع الاحتلال في جبل العرمة

نابلس: إصابات بأعيرة معدنية وحالات اختناق بمواجهات مع الاحتلال في جبل العرمة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;الإحصاء&#34; والأرصاد الجوية يصدران بياناً باليوم العالمي للأرصاد الجوية

"الإحصاء" والأرصاد الجوية يصدران بياناً باليوم العالمي للأرصاد الجوية

حنا عيسى: الاستيطان يشكل دماراً على الدولة الفلسطينية ومقوماتها

حنا عيسى: الاستيطان يشكل دماراً على الدولة الفلسطينية ومقوماتها

&#34;المرور&#34; بغزة: إصابة واحدة بثلاثة حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية بالقطاع

"المرور" بغزة: إصابة واحدة بثلاثة حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية بالقطاع

نابلس: إصابات بأعيرة معدنية وحالات اختناق بمواجهات مع الاحتلال في جبل العرمة

نابلس: إصابات بأعيرة معدنية وحالات اختناق بمواجهات مع الاحتلال في جبل العرمة

&#34;الصحة&#34; بغزة: تجري مراجعة اتخاذ إجراءات تتناسب مع الحالة الوبائية بالقطاع

"الصحة" بغزة: تجري مراجعة اتخاذ إجراءات تتناسب مع الحالة الوبائية بالقطاع

نائبة هولندية تُطالب بلادها بالتصدي لإجراءات الاحتلال بحق الوزير المالكي

نائبة هولندية تُطالب بلادها بالتصدي لإجراءات الاحتلال بحق الوزير المالكي

&#34;يحتوي على غزال الجبل الفلسطيني&#34;.. سلطة جودة البيئة تعتمد شعارها الجديد

"يحتوي على غزال الجبل الفلسطيني".. سلطة جودة البيئة تعتمد شعارها الجديد

ارتفاع كبير بإصابات (كورونا) في قطاع غزة

ارتفاع كبير بإصابات (كورونا) في قطاع غزة

منوعات

&#34;متحرقوش الأحداث&#34;.. فنانة مصرية تسخر من الجنة والنار

"متحرقوش الأحداث".. فنانة مصرية تسخر من الجنة والنار

لهذا السبب.. راغب علامة يُبكي زوجته جيهان على الهواء

لهذا السبب.. راغب علامة يُبكي زوجته جيهان على الهواء

ما حقيقة حقيقة الصلح بين عمرو دياب ودينا الشربيني ؟

ما حقيقة حقيقة الصلح بين عمرو دياب ودينا الشربيني ؟

قبل أن ينتقدونها.. بسمة تعتذر لجمهورها بسبب هذه الصورة

قبل أن ينتقدونها.. بسمة تعتذر لجمهورها بسبب هذه الصورة

شاهد: نادين نسيب نجيم في نوبة بكاء شديد.. ما السبب ؟

شاهد: نادين نسيب نجيم في نوبة بكاء شديد.. ما السبب ؟

شاهد: الجمهور يهاجم هذه الإعلامية لطردها ضيوف برنامجها

شاهد: الجمهور يهاجم هذه الإعلامية لطردها ضيوف برنامجها

وفاة الكاتبة المصرية الشهيرة نوال السعداوي

وفاة الكاتبة المصرية الشهيرة نوال السعداوي

فنان مصري يشن هجوم على نقيب الممثلين أشرف زكي.. &#34;لا يشرفني&#34;

فنان مصري يشن هجوم على نقيب الممثلين أشرف زكي.. "لا يشرفني"

شاهد: عمرو دياب يثير الضجة مع راقصة أجنبية

شاهد: عمرو دياب يثير الضجة مع راقصة أجنبية

شاهد: إلهام شاهين &#34;والدي مات غضبان عليّ&#34;.. ما القصة ؟

شاهد: إلهام شاهين "والدي مات غضبان عليّ".. ما القصة ؟

عربي

سلطنة عُمان تعلن موقفها بشأن المبادرة السعودية لحل الأزمة في اليمن

سلطنة عُمان تعلن موقفها بشأن المبادرة السعودية لحل الأزمة في اليمن

السعودية تُعلن مبادرة لإنهاء الأزمة اليمنية

السعودية تُعلن مبادرة لإنهاء الأزمة اليمنية

109 وفيات و9269 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن

109 وفيات و9269 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن

الحريري: رفضت تشكيلة حكومية قدمها الرئيس عون تتضمن الثلث المعطل لفريقه السياسي

الحريري: رفضت تشكيلة حكومية قدمها الرئيس عون تتضمن الثلث المعطل لفريقه السياسي