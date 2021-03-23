القدرة لـ "دنيا الوطن": نمر بمرحلة خطيرة بغزة وندرس جملة من الإجراءات المشددة

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خاص دنيا الوطن-عوض أبو دقة

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة، بغزة، أشرف القدرة، صباح اليوم الثلاثاء، أن القطاع يمر بمرحلةٍ جديدة من موجة الوباء الثانية، وهي مرحلة خطيرة، تزدادُ فيها الإصابات بشكلٍ متسارع.



وقال القدرة في تصريحات خاصة لـ "دنيا الوطن": "حتى هذه اللحظة يتم قراءة الأرقام ومتابعتها بشكل مستمر من قبل اللجان المختصة، لتحديد طبيعة وشكل هذه الموجة الجديدة".



وأضاف "حتى الآن لم نُسجل أي إصابات بالطفرات المتحورة في غزة، ولكن القطاع ليس بمنأى عن تلك التحولات التي يشهدها العالم أو الدول المحيطة".



ونوه القدرة إلى أنهم يدرسون جملة إجراءات مشددة، سيتم وضعها أمام صناع القرار؛ لاتخاذ ما يتناسب مع طبيعة قطاع غزة.



وشدد على أهمية مراجعة كافة الإجراءات، التي من المفترض أن يتم اتخاذها في إطار هذه الموجة.



ولفت القدرة إلى أن الأعداد التي تُسجل يومياً في قطاع غزة لازالت في إطار قدرات المنظومة الصحية، وهي قادرة على التعامل مع حجم الإصابات اليومية، لاسيما الحالات التي تحتاج إلى رعاية سريرية في مستشفيات، وأقسام العزل.



وبيّن أن ما يهمهم في هذه الفترة، هو كسر حدة الانتشار وتثبيطه مجدداً، كما حدث في الموجة الأولى، وهذا الأمر يحتاج إلى تضافر كافة الجهود، حتى نخرج من هذه المرحلة بأقل الخسائر.



وتابع القدرة :"المسؤولية اليوم هي مسؤولية مجتمعية، تقع على كاهل الجميع من أجل كسر حدة الانتشار، وخاصةً فيما يتعلق بالالتزام التام بإجراءات السلامة العامة والوقاية على مستوى المؤسسات، والقطاعات المختلفة، وعلى مستوى الأفراد".



ومضى المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة يقول: "الكل اليوم مدعو إلى التشمير عن ساعديه من أجل الخروج بأقل الخسائر، خاصةً وأن هذه الموجة يبدو أنها في حدة متسارعة، وهذا ما نلمسه من زيادة الأرقام اليومية، وبالتالي نحتاج إلى جهود متسارعة لكسر حدة الانتشار".