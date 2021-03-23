دولي

إسرائيل: استمرار تحسن الصورة الوبائية بشكل ملحوظ

إسرائيل: استمرار تحسن الصورة الوبائية بشكل ملحوظ
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
يستمر تحسن الصورة الوبائية بشكل ملحوظ في إسرائيل، إذ استقر مؤشر تكاثر العدوى عند 0.62. 

ويظهر تقرير صدر عن هيئة الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي، بأن نحو 670 إصابة جديدة، رصدت خلال يوم مضى، مما يشكل 1.5% من مجمل الفحوصات لتشخيص الوباء ومن أكثر من 46 ألف فحص.

ووصفت حالة 529 مصابًا بالخطيرة، بينما تراجع عدد الخاضعين لأجهزة تنفّس اصطناعي إلى 198، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

ووصل عدد الحاصلين على الجرعة الأولى من اللقاح، إلى 5.2 مليون، بينما حصل على اللقاح الثاني 4.3 مليون.

وكان المنسق الوطني لمكافحة (كورونا) في إسرائيل، نحمان أش، قلل من احتمال موجة انتشار أخرى للفيروس في أعقاب التسهيلات الجديدة، ومنها إلغاء تقييدات المسافرين في مطار بن غوريون وفتح معبر طابا.

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