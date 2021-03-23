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سلطنة عُمان تعلن موقفها بشأن المبادرة السعودية لحل الأزمة في اليمن

سلطنة عُمان تعلن موقفها بشأن المبادرة السعودية لحل الأزمة في اليمن
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
رحبت سلطنة عمان، اليوم الثلاثاء، بالمبادرة السعودية لحل الأزمة في اليمن.

وأكدت السلطنة في بيان لوزارة الخارجية، نقلته قناة (العربية)، استمرار العمل مع السعودية والأمم المتحدة، لتحقيق التسوية السياسية في اليمن.

وأعلنت السعودية، أمس الاثنين، مبادرة لحل الأزمة اليمينة، تتضمن وقف إطلاق النار من جانب واحد، معربة عن أملها في استجابة الحوثيين "صوناً للدماء اليمينة".

ووفق وكالة (الأناضول) فقد جاء ذلك في مؤتمر صحفي لوزير خارجية السعودية، فيصل بن فرحان، حيث قال فرحان: "استمراراً لدور المملكة الداعم لليمن، فإنها تعلن مبادرة لإنهاء الأزمة، والتوصل لحل سياسي شامل".

وأضاف: "تتضمن المبادرة وقف إطلاق نار شامل، تحت مراقبة الأمم المتحدة، وإيداع الضرائب والإيرادات الجمركية للسفن والمشتقات النفطية من ميناء الحديدة غربي اليمن بالبنك المركزي".

وتشمل أيضاً "فتح مطار صنعاء الدولي، لعدد من الرحلات المباشرة الإقليمية والدولية، وبدء مشاورات بين الأطراف المختلفة برعاية الأمم المتحدة"، وفق فرحان.

وأوضح أن مبادرة المملكة، تأتي تقديراً لجهود المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، تيموثي ليندركينغ، ومبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث، والدور الإيجابي لسلطنة عمان.

ودعت المملكة، الحكومة اليمينية والحوثيين، للقبول بالمبادرة، ليتم تنفيذها تحت إشراف ومراقبة الأمم المتحدة

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