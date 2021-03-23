لقاح "أسترازينيكا": نسبة فعالية 100% لمنع الإصابة بدرجة خطيرة
رام الله - دنيا الوطن
أفادت دراسة أمريكية جديدة، بأن اللقاح المضاد لفيروس (كورونا) المستجّد، المطوّر من قبل جامعة أوكسفورد البريطانية وشركة الأدوية السويدية "أسترازينيكا"، أكثر فعالية مما تمّ تداوله إلى غاية اللحظة.
وجاء هذا التطور بعد اشتداد اللغط الدائر حول هذا اللقاح، وتعليق العديد من الدول عملية التطعيم به لأيّام، منها من عاد إليه على غرار فرنسا وألمانيا، ومنها من واصل التعليق كالدنمارك والنرويج، وغيرها.
التهمة الرئيسية التي تواجه هذا اللقاح، التسبب في جلطات دماغية أو دموية، وذلك بعد تسجيل عشرات الحالات عقب أخذ اللقاح.
أفادت دراسة أمريكية جديدة، بأن اللقاح المضاد لفيروس (كورونا) المستجّد، المطوّر من قبل جامعة أوكسفورد البريطانية وشركة الأدوية السويدية "أسترازينيكا"، أكثر فعالية مما تمّ تداوله إلى غاية اللحظة.
وجاء هذا التطور بعد اشتداد اللغط الدائر حول هذا اللقاح، وتعليق العديد من الدول عملية التطعيم به لأيّام، منها من عاد إليه على غرار فرنسا وألمانيا، ومنها من واصل التعليق كالدنمارك والنرويج، وغيرها.
التهمة الرئيسية التي تواجه هذا اللقاح، التسبب في جلطات دماغية أو دموية، وذلك بعد تسجيل عشرات الحالات عقب أخذ اللقاح.
لكن الدراسة التي حظيت باهتمام واسع من قبل الإعلام العالمي، عُرضت نتائجها أمس الاثنين، وأعدتها الشركة المصنعة في الولايات المتحدة، البلد الذي لم يصرح بعد باستعماله.
البيان الصحفي الذي نشرته شركة (أسترازينيكا)، أكد مختبرها أن اللقاح "فعّال بنسبة 79%" في منع حالات (كوفيد) التي تظهر عليها أعراض في أوساط السكان عموماً.
البيان الصحفي الذي نشرته شركة (أسترازينيكا)، أكد مختبرها أن اللقاح "فعّال بنسبة 79%" في منع حالات (كوفيد) التي تظهر عليها أعراض في أوساط السكان عموماً.
وباتت النتيجة معروفة، لكن الجديد الذي أتت به النتائج المقدمة أن نسبة فعّالية اللقاح "تصل إلى 100% لمنع الإصابة بدرجة خطيرة وتطوّر الحالة لدرجة تستدعي إدخال المريض إلى المستشفى"، وفق ما نقل موقع (دوتشيه فيله).
وشملت المرحلة الثالثة من التجارب 32 ألفاً و449 مشاركاً، وذلك في ثلاث دول، وهي: الولايات المتحدة وتشيلي وبيرو، وأعطي اللقاح لثلثيهم، بحسب بيان شركة الأدوية.
وشملت المرحلة الثالثة من التجارب 32 ألفاً و449 مشاركاً، وذلك في ثلاث دول، وهي: الولايات المتحدة وتشيلي وبيرو، وأعطي اللقاح لثلثيهم، بحسب بيان شركة الأدوية.
والأمر الثاني، هو التأكيد على أن خطر تجلّط الدم لا يزيد عبر هذا اللقاح، إلا بين 3 إلى 5 حالات من أصل مليون حالة، في نتيجة مماثلة توصلت إليها وكالة الأدوية الأوروبية الخميس الماضي في دراستها.
وأوصت دول الاتحاد الأوروبي، بمواصلة حملة التلقيح بـ (أسترازينيكا) مؤكدة فاعليته وأمنه، وكإجراء احترازي تمّ إدراج ملاحظة "حدوث حالات نادرة جداً من تجلط الدم" على علبة اللقاح.
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