لقاح "أسترازينيكا": نسبة فعالية 100% لمنع الإصابة بدرجة خطيرة



البيان الصحفي الذي نشرته شركة (أسترازينيكا)، أكد مختبرها أن اللقاح "فعّال بنسبة 79%" في منع حالات (كوفيد) التي تظهر عليها أعراض في أوساط السكان عموماً.





وباتت النتيجة معروفة، لكن الجديد الذي أتت به النتائج المقدمة أن نسبة فعّالية اللقاح "تصل إلى 100% لمنع الإصابة بدرجة خطيرة وتطوّر الحالة لدرجة تستدعي إدخال المريض إلى المستشفى"، وفق ما نقل موقع (دوتشيه فيله).



وشملت المرحلة الثالثة من التجارب 32 ألفاً و449 مشاركاً، وذلك في ثلاث دول، وهي: الولايات المتحدة وتشيلي وبيرو، وأعطي اللقاح لثلثيهم، بحسب بيان شركة الأدوية.





والأمر الثاني، هو التأكيد على أن خطر تجلّط الدم لا يزيد عبر هذا اللقاح، إلا بين 3 إلى 5 حالات من أصل مليون حالة، في نتيجة مماثلة توصلت إليها وكالة الأدوية الأوروبية الخميس الماضي في دراستها.





وأوصت دول الاتحاد الأوروبي، بمواصلة حملة التلقيح بـ (أسترازينيكا) مؤكدة فاعليته وأمنه، وكإجراء احترازي تمّ إدراج ملاحظة "حدوث حالات نادرة جداً من تجلط الدم" على علبة اللقاح.

لكن الدراسة التي حظيت باهتمام واسع من قبل الإعلام العالمي، عُرضت نتائجها أمس الاثنين، وأعدتها الشركة المصنعة في الولايات المتحدة، البلد الذي لم يصرح بعد باستعماله.