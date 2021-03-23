دولي

(كورونا) بالعالم: تراجع طفيف بعدد الإصابات الجديدة وزيادة بالوفيات

(كورونا) بالعالم: تراجع طفيف بعدد الإصابات الجديدة وزيادة بالوفيات
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
بينت أحدث الإحصاءات العالمية، المعلنة حول جائحة (كورونا)، حتى صباح اليوم الثلاثاء، أن عدد الوفيات، جراء الإصابة بالفيروس بلغ 2 مليون، وأكثر من 735 ألف وفاة.

وتبلغ حصيلة الإصابات الاجمالية 124 مليوناً، وما يزيد عن 300 ألف إصابة، تعافى منهم 100 مليون ونحو 272 ألف مريض.

وتواصل جائحة (كورونا) تفشيها في 219 دولة وإقليماً ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم، أمس الاثنين، تراجعاً طفيفاً في عدد الإصابات الجديدة المكتشفة، وزيادة في عدد الوفيات، وذلك مقارنة بإحصاءات اليوم السابق، إذ أحصت 405 آلاف و372 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 7,038 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس، التي سجلت الاثنين أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، البرازيل (1,570 وفاة)، وأميركا (636 وفاة)، وإيطاليا (386 وفاة)، وروسيا (361 وفاة)، وفرنسا (343 وفاة).

وأوضحت البيانات، أن الدول الخمس، التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالمياً، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، البرازيل (53,386 إصابة)، وأميركا (45,748 إصابة)، والهند (40,611 إصابة)، ومن دول الشرق الأوسط تركيا (22,216 إصابة)، وفرنسا (15,792 إصابة).

ولا تزال البرازيل، تتصدر دول العالم بتسجيل أعلى حصيلة يومية للإصابات والوفيات، فيما لا تزال أميركا في طليعة دول العالم، قياساً بأعلى حصيلة وفيات وعدد إصابات إجمالي، وأوضحت الإحصاءات، أن الدول الخمس، التي تعتبر حتى صباح اليوم الثلاثاء، الأكثر تأثراً جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (555,945 وفاة)، والبرازيل (295,685 وفاة)، والمكسيك (198,239 وفاة)، والهند (160,200 وفاة)، وبريطانيا (126,172 وفاة).

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس، التي تعتبر حتى صباح اليوم، الأكثر تأثراً عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (30,576,962 إصابة)، والبرازيل التي تخطت اليوم عتبة الـ 12 مليوناً بواقع (12,051,619 إصابة)، والهند (11,686,796 إصابة)، وروسيا (4,466,153 إصابة)، وبريطانيا (4,301,952 إصابة).

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