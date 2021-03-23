نابلس: إصابات بأعيرة معدنية وحالات اختناق بمواجهات مع الاحتلال في جبل العرمة

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب، فجر اليوم الثلاثاء، عدد من المواطنين بأعيرة معدنية مغلفة بالمطاط وبالاختناق، جراء الغاز المسيل للدموع، الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها جبل العرمة، التابع لأراضي بيتا جنوب نابلس، واستهداف المعتصمين هناك.



وقال أمين سر حركة فتح في بيتا، منور بني شمسة: ان قوات الاحتلال، اقتحمت جبل العرمة في ساعات الفجر الأولى، واستهدفت المعتصمين على قمته بالرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى اصابة عدد منهم، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وأضاف: بأن عدداً من المواطنين، اعتصموا فوق جبل العرمة بعد دعوات لاقتحامه من قبل المستوطنين، مؤكداً أن المواجهات ما زالت مستمرة.



ويضم جبل العرمة، موقعاً أثرياً، وهو محط أطماع للمستوطنين، الذين يحاولون السيطرة عليه.