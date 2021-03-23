"الصحة" بغزة: تجري مراجعة اتخاذ إجراءات تتناسب مع الحالة الوبائية بالقطاع





وسجل قطاع غزة أمس الاثنين، ارتفاعاً كبيراً بعدد الإصابات اليومية لفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد- 19).



يأتي ذلك، بعدما أعلنت وزارة الصحة بغزة، عن تسجيل 260 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الدورة الثانية لذات اليوم، في قطاع غزة.



وأشارت الوزارة في بيانٍ مقتضب، إلى أن العدد الكلي لإصابات (كورونا) خلال الدورتين الأولى والثانية 450 إصابة، بعد فحص 2659 عينة، بنسبة إصابة حوالي 17%.



غزة - دنيا الوطنقالت وزارة الصحة، بغزة، صباح اليوم الثلاثاء، إنه مع ازدياد حالات الإصابة بفيروس (كوفيد- 19) في القطاع، "تجري مراجعة اتخاذ إجراءات تتناسب مع الحالة الوبائية".