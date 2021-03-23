العملات: ارتفاع طفيف على سعر صرف الدولار
رام الله - دنيا الوطن
جاءت أسعار صرف العملات الأجنبية، مقابل الشيكل، اليوم الثلاثاء الموافق 23 من آذار/ مارس 2021 على النحو التالي:
الدولار الأمريكي: 3.30 شيكل.
الدينار الأردني: 4:65 شيكل.
اليورو الأوروبي: 3.93 شيكل.
الجنيه المصري: 0.20 شيكل.
جاءت أسعار صرف العملات الأجنبية، مقابل الشيكل، اليوم الثلاثاء الموافق 23 من آذار/ مارس 2021 على النحو التالي:
الدولار الأمريكي: 3.30 شيكل.
الدينار الأردني: 4:65 شيكل.
اليورو الأوروبي: 3.93 شيكل.
الجنيه المصري: 0.20 شيكل.
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