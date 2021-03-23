الطقس: أجواء خماسينية وجافة نهاراً وسقوط أمطار مساءً





ويطرأ خلال ساعات المساء، انخفاض على الحرارة وارتفاع على الرطوبة، ويتوقع ليلاً سقوط أمطار متفرقة، خاصة فوق المناطق الشمالية، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.



هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم في معظم المناطق وبارداً، وتسقط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً والبحر مائج.



يوم الأربعاء، تتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، لذا يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً نسبياً إلى بارد، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح غربية نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.



يوم الخميس، يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، حيث يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح غربية نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.



يوم الجمعة، يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، حيث يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، خاصة الشمالية، والرياح غربية نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.



هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية خلال الأيام القادمة من:



1- التقلبات الجوية والانخفاض الحاد على درجات الحرارة.





2- شدة سرعة الرياح.





3-خطر التزحلق على الطرقات.









درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:



المدينـة



اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة



اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 28-9 15-7 13-6 بيت لحم 28-9 15-7 13-6 رام الله والبيرة 27-8 14-6 12-5 طولكرم 32-14 18-10 16-8 نابلس 29-10 16-8 14-7 قلقيلية 32-14 18-10 16-8 جنين 31-11 19-9 16-8 سلفيت 28-9 15-7 13-6 طوباس 32-12 20-10 17-9 روابي 29-10 16-8 14-7 الخليل 27-8 14-6 12-5 غزه 32-15 19-11 17-10 أريحا 35-15 25-13 23-12 خانيونس 32-15 19-11 17-10 الأغوار الشمالية 33-13 23-11 21-10 رفح 32-14 19-10 18-9

4-تدني مدى الرؤية الأفقية.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو خماسينيا غائماً وجافاً ومغبراً، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 12 درجة مئوية، ويبقى الجو حاراً بالمناطق الجبلية، وحار جداً في بقية المناطق.