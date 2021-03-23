دولي

الرابعة خلال عامين.. فتح مراكز الاقتراع أمام الناخبين بإسرائيل للإدلاء بأصواتهم بانتخابات (كنيست)

الرابعة خلال عامين.. فتح مراكز الاقتراع أمام الناخبين بإسرائيل للإدلاء بأصواتهم بانتخابات (كنيست)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
افتتحت صباح اليوم، مراكز الاقتراع أمام الناخبين في إسرائيل؛ للإدلاء بأصواتهم في انتخابات (كنيست 24)، حيث تستمر عملية التصويت حتى العاشرة ليلاً. 

وتعد هذه الانتخابات، هي الرابعة في إسرائيل، خلال عامين.

وفي التجمعات السكانية الصغيرة، ستفتح مراكز الاقتراع أبوابها بعد ساعة واحدة، وتغلق في الثامنة مساء.

وتخوض الانتخابات 39 قائمة، ويبلغ أصحاب حق التصويت ستة ملايين 578 ألفاً، و84. 

وتشير بيانات دائرة الإحصاء المركزية، إلى أن نسبة اليهود ممن يحق لهم التصويت 78%، والعرب 17%.

ويصل عدد مراكز الاقتراع الموزعة في أنحاء إسرائيل إلى 16 ألفاً و685، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

وتفيد (مكان) بأن أصحاب حق الاقتراع في التجمعات السكانية البدوية في النقب، يقارب 135 ألفاً.

وقالت مصادر في لجنة الانتخابات المركزية، إنها تواجه حملة ضد مصداقيتها لم تشهدها من قبل، معربة عن خشيتها من محاولة التشكيك في نزاهة نتائج الانتخابات.

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