الرابعة خلال عامين.. فتح مراكز الاقتراع أمام الناخبين بإسرائيل للإدلاء بأصواتهم بانتخابات (كنيست)





وفي التجمعات السكانية الصغيرة، ستفتح مراكز الاقتراع أبوابها بعد ساعة واحدة، وتغلق في الثامنة مساء.





وتخوض الانتخابات 39 قائمة، ويبلغ أصحاب حق التصويت ستة ملايين 578 ألفاً، و84.





وتشير بيانات دائرة الإحصاء المركزية، إلى أن نسبة اليهود ممن يحق لهم التصويت 78%، والعرب 17%.





ويصل عدد مراكز الاقتراع الموزعة في أنحاء إسرائيل إلى 16 ألفاً و685، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).





وتفيد (مكان) بأن أصحاب حق الاقتراع في التجمعات السكانية البدوية في النقب، يقارب 135 ألفاً.



وقالت مصادر في لجنة الانتخابات المركزية، إنها تواجه حملة ضد مصداقيتها لم تشهدها من قبل، معربة عن خشيتها من محاولة التشكيك في نزاهة نتائج الانتخابات.

وتعد هذه الانتخابات، هي الرابعة في إسرائيل، خلال عامين.